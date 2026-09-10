Каким было старое Яремче: архивные фотографии

Яремче уже более века остается одним из самых известных курортов Карпат. Сегодня сюда приезжают, чтобы полюбоваться горными пейзажами и отдохнуть среди елей, однако туристическая история города началась еще в конце XIX века.

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Архивные фотографии позволяют увидеть Яремче таким, каким его заставали первые многочисленные отдыхающие. Удобное железнодорожное сообщение быстро сделало Яремче популярным местом отдыха.

Небольшое поселение расположилось в долине Прута, среди Карпатских гор на территории современной Ивано-Франковской области. Настоящий толчок к его развитию дало строительство железной дороги. В 1894 году она соединила Станиславов, нынешний Ивано-Франковск, с Закарпатьем через Карпаты.

Сюда начали приезжать гости из Станиславова, Львова, Тернополя, Черновцов, Кракова и даже Вены. Некоторые брали с собой фотоаппараты, благодаря чему до наших дней сохранились снимки тогдашних горных пейзажей и знаменитого водопада.

На рубеже XIX и XX веков Яремче приобрело популярность прежде всего как климатический курорт. Чистый горный воздух считался полезным для людей с заболеваниями легких, а живописная долина Прута привлекала состоятельных отдыхающих из разных уголков Австро-Венгрии.

В разгар сезона небольшой карпатский поселок мог принимать от 1500 до 2500 гостей. Для того времени это было значительное количество туристов. Курортная жизнь не ограничивалась прогулками по горам и оздоровлением: сюда приезжали театральные труппы и певцы, которые развлекали публику концертами и представлениями.

Рост числа отдыхающих способствовал и активной застройке. В начале XX века в Яремче насчитывалось уже более 70 вилл, пансионатов и других заведений, где могли остановиться гости.

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