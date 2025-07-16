Каким было Ривне в первой половине XX века: архивные фото

Черно-белые фотографии являются бесценными свидетелями истории, сохраняя память о прошлых эпохах и жизни жителей городов. Они позволяют нам не только заглянуть в прошлое, но и осознать, насколько стремительно меняется мир вокруг нас.

Видео дня

Ривненчанин Василий Гудзий поделился в сети редкими архивными снимками улиц Ривне, которые проливают свет на облик города в первой половине XX века. Эти фотографии дают уникальную возможность узнать больше об истории и эволюции этого замечательного украинского города, показывая его трансформацию сквозь десятилетия.

История Ривне достигает глубокой древности, ведь первые поселения на этой территории возникли более 15 тысячелетий назад, о чем свидетельствуют остатки стоянок первобытного человека. Однако первое письменное упоминание о Ривне как населенном пункте Галицко-Волынского княжества датируется 1283 годом в польской хронике "Рочник капитульный краковский". С XV века город начинает регулярно фигурировать в исторических источниках.

История Ривне

Со второй половины XIV века Ривне находилось под властью литовских князей, а впоследствии было продано князю Семену Васильевичу Несвицкому. После его смерти в 1479 году город перешел в собственность его жены, княгини Марии Ровенской. По ее приказу на одном из островов реки Устье был построен дубовый замок, окруженный оборонительными рвами, который стал центром поселения. Благодаря усилиям княгини, которая приглашала сюда ремесленников и мастеров, Ривне начало активно развиваться, получив в 1492 году Магдебургское право от польского короля Казимира Ягайло. Город рос, и к 1629 году в нем насчитывалось более 3 тысяч жителей.

Первая половина XX века стала для Ривне периодом значительных испытаний и трансформаций. Во время Первой мировой войны город долгое время был прифронтовым, а в период с 1917 по 1920 годы поочередно находился под властью различных оккупационных войск.

В апреле-мае 1919 года в Ривне временно функционировало правительство Украинской Народной Республики, что подчеркивало его важное стратегическое значение. С сентября 1920 года и до 1939 года Ривне входило в состав Польского государства как уездный центр Волынского воеводства. Несмотря на репрессии, в городе продолжала активно развиваться украинская культурная жизнь, действовали общественные и нелегальные организации национально-патриотического направления.

В сентябре 1939 года, после раздела польских земель, Ривне вошел в состав УССР и получил статус областного центра новообразованной Ровенской области. Во время фашистской оккупации город был превращен в своеобразную "столицу" оккупированных украинских земель, здесь разместился "Райхскомиссариат Украина". Этот период ознаменовался массовыми казнями, но одновременно в городе возрождались украинские общественные и нелегальные организации, что превратило Ривне в один из центров национально-освободительного движения. После освобождения от фашистов в феврале 1944 года, город пережил новую волну репрессий, но уже в 1950-х годах начался период интенсивного восстановления и развития.

Шестидесятые-восьмидесятые годы XX века стали временем кардинальных изменений в облике Ривне. Построены новые жилые кварталы и микрорайоны, значительно выросло население города. Появились мощные предприятия, такие как Ровенский льнокомбинат и химический гигант "Азот", а также многочисленные учреждения образования, науки и культуры.

В конце 1980-х годов, с началом перестройки, в Ривне возродилось национально-освободительное движение, что привело к созданию первых ячеек Общества украинского языка и Народного Руха Украины.

Кульминацией этих процессов стало установление первого флагштока с сине-желтым флагом возле Свято-Воскресенского собора 9 марта 1990 года, что стало символом национального возрождения. В июне 1990 года над админзданием городского совета официально взвился сине-желтый флаг, а 11 июня 1991 года было принято Постановление Президиума Верховного Совета УССР о возвращении городу его исторического названия – Ривне. Эти события заложили фундамент для дальнейшего демократического развития города и укрепления украинской идентичности.

OBOZ.UA предлагает также к просмотру исторические фотографии, изображающие Ривне сразу после Второй мировой войны.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.