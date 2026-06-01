Каким был Ужгород в 30-х годах: исторические фото

Листайте архивные фотографии, чтобы увидеть, каким был Ужгород в 1930-х годах, когда в самом центре города еще открыто шумела река Малый Уж. Вы узнаете, как шумная площадь Сечени (ныне Корятовича) сочетала колоритную торговлю, первые уютные кафе и бытовые вызовы межвоенной эпохи.

В социальной сети Фейсбук сообщество Made in Uzhhorod показало раритетные снимки, позволяющие окунуться в атмосферу старого города и открыть для себя тайны, которые сегодня надежно скрыты под ужгородской брусчаткой.

Эти фотографии позволяют современному поколению заглянуть вглубь истории и увидеть аутентичный вид Ужгорода почти столетней давности. Обнародованные кадры воспроизводят уникальный архитектурный и природный ландшафт, который навсегда изменился в результате масштабной урбанизации XX века.

Главной особенностью этих исторических хроник является изображение ныне утраченных локаций, в частности открытого русла реки Малый Уж и старинных торгово-аптечных сооружений. Благодаря визуальным свидетельствам очевидцев становится понятно, как именно тогдашняя чехословацкая эпоха повлияла на формирование современного городского пространства.

Тайна скрытой реки Малый Уж

Первый снимок изображает берега Малого Ужа – бывшего левого притока главной водной артерии города. В те годы этот поток свободно протекал под открытым небом через центральную часть города в районе современных улиц Подградской и Фединца. Река играла критическую роль в жизнедеятельности Ужгорода, ведь помогала регулировать разрушительные наводнения в 1920-х годах и служила естественным дренажем.

Однако уже в 1936 году из соображений санитарии и расширения дорог власти приняли решение спрятать поток в подземные коллекторы, где он протекает и по сей день. Сегодня эта замурованная река превратилась в городскую метафору скрытых сокровищ, вдохновляя экологов на новые проекты, а краеведов – на создание городских легенд.

Вторая найденная фотография показывает аптеку "Святой Антоний", которая функционировала на тогдашней площади Сечени (сейчас – площадь Корятовича). Эта локация имела репутацию главного торгового сердца Ужгорода, где ежедневно бурлила шумная базарная жизнь.

Вблизи Малого Ужа также находилось популярное тогдашнее заведение – кафе "Золотой ключ", принадлежавшее Мартону Горвату и располагавшееся на самом берегу реки еще в конце XIX века.

Несмотря на свой колорит, тогдашняя площадь Сечени создавала немало хлопот для городской управы и местных жителей из-за хаотичной торговли. На рынке под открытым небом продавали абсолютно все, однако условия сбыта хлеба и свежего мяса не соответствовали никаким гигиеническим нормам. Свежина лежала на обычных деревянных настилах, а домашние колбасы развешивали на придорожных шестах просто в пыли, которую поднимали крестьянские повозки.

Особенно невыносимой ситуация была в конце площади, где у самого канала Малого Ужа ютились палатки мясников и пекарей, из-за чего жители окрестных домов целый год страдали от вони. Для решения этой проблемы еще в 1904 году городская управа объявила конкурс на возведение закрытых крытых павильонов напротив почты, один из которых в конце концов построили, что положило конец эпохе стихийного беспорядка.

