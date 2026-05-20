Каким был Ужгород в 80-х: уже тогда славился сакурой. Фото

В социальных сетях обнародовали уникальные исторические кадры Ужгорода, которые демонстрируют весеннюю атмосферу города более сорока лет назад. На опубликованных фотографиях четко видно пышные розовые кроны деревьев, которые уже тогда были неотъемлемой частью городского пейзажа.

Видео дня

Современный бренд закарпатской весны, как оказывается, имеет глубокие корни, ведь местная архитектура гармонично сочеталась с экзотическим цветением и в прошлом веке. Эти документальные свидетельства заставляют по-новому взглянуть на зеленую историю областного центра. Сейчас пышное цветение воспринимается как привычная визитная карточка, однако путь к этому статусу длился не одно десятилетие.

Сакуры в Ужгороде

Существует немало преданий о том, каким образом японская вишня прижилась на территории Закарпатья. Наиболее документально обоснованной считается версия чехословацкого периода 1920-х годов, когда во время развития микрорайона Галагов ботаники предложили заменить чувствительные к влаге липы на более устойчивую декоративную вишню.

В то же время среди местных жителей бытуют и более романтические легенды: от тайного заказа австрийского графа Другета в XVII веке до детективного приключения с похищением дипломатического груза, который предназначался для императора Франца Иосифа I. Все эти рассказы только добавляют шарма розовым улицам, подчеркивая особый статус растений в сердцах ужгородцев.

С годами единичные насаждения превратились в массовое явление, и уже в середине XX века город окончательно влюбился в эти нежные растения. В советский период, в частности в 80-х годах, парковые зоны и центральные улицы сознательно обогащали новыми саженцами, формируя будущие зеленые артерии.

Именно поэтому на архивных снимках конца прошлого века прохожие запечатлены на фоне уже вполне сформированных, раскидистых крон. Сегодня же количество деревьев измеряется сотнями, создавая каждую весну эффект нереальности и настоящей сказки под открытым небом.

Где в Ужгороде посмотреть на сакуры

Традиционно период цветения стартует в середине или второй половине апреля, хотя современные климатические изменения иногда сдвигают эти сроки на начало месяца. Наибольшая концентрация розового цвета сосредоточена в старом центре и вдоль набережных реки Уж.

Искателям ярких пейзажей стоит посетить Славянскую или Киевскую набережные, где молодые и вековые насаждения создают живописный контраст с речным зеркалом. Не менее популярны уютные зоны на площади Богдана Хмельницкого и в сквере Томаша Масарика, которые идеально подходят для неспешных прогулок.

Для тех, кто желает почувствовать дыхание истории, обязательным пунктом маршрута являются улицы Довженко и Бращайков, где сохранились старые деревья, высаженные еще при чехословацком правительстве.

Если же вы хотите увидеть первые весенние цветы, эксперты советуют отправляться на улицу Мытную, которая благодаря своему микроклимату зацветает одной из первых. Зато Проспект Свободы и площадь Театральная предлагают классическое сочетание природной красоты с урбанистическим ритмом и выдающимися архитектурными памятниками.

В конце концов, ужгородские сакуры – это удивительный синтез культурного наследия разных государств и природной магии, которая десятилетиями привлекает путешественников.

OBOZ.UA показывал атмосферные черно-белые фото из Ужгорода.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.