Каким был Трускавец в 30-х годах: архивные фото

Трускавец – это уникальный город-курорт, расположенный в уютном предгорье Восточных Карпат на высоте 384 метра над уровнем моря. Это место славится на весь мир своими четырнадцатью источниками минеральных вод, среди которых легендарная "Нафтуся" и "Юзя", обладающих целебными свойствами.

Видео дня

Город окружен экологически чистой зоной, а его умеренно-теплый климат часто сравнивают с известными кавказскими здравницами. Благодаря железнодорожному сообщению, которое еще в начале прошлого века связало его с Веной и Берлином, курорт стал доступным для международной элиты.

Кроме вод, Трускавец известен единственным в мире месторождением озокерита и солью "Барбара", что составляет достойную конкуренцию продукции Карловых Вар. История названия города до сих пор остается загадкой: одни связывают ее с древнерусским именем Трушко, другие – с литовским словом "druska", что означает соль.

Недавно в соцсети Facebook появилась серия редких архивных фотографий, которые переносят зрителей в межвоенный период 1930-х годов. Эти кадры подробно фиксируют архитектурную и светскую жизнь города в один из самых успешных периодов его развития.

История Трускавца

В 1930-х годах Трускавец находился в составе Польши и переживал настоящий бум посещаемости: если в 1923 году количество гостей составляло шесть тысяч человек, то к 1933 году эта цифра выросла до рекордных семнадцати тысяч. Благодаря деятельности Раймунда Яроша, город был полностью электрифицирован, что позволило освещать не только частные виллы, но и живописный парк "Подгорье".

В этот период были возведены новые бюветы, бальнеолечебницы и многочисленные пансионаты, которые по архитектурному стилю не уступали лучшим зданиям Висбадена или Баден-Бадена. Особую популярность имело озеро на Помирках, берега которого были засыпаны золотистым морским песком, создавая иллюзию полноценного приморского отдыха среди гор.

Город в это время был не только медицинским, но и важным политическим и культурным центром, где пересекались судьбы выдающихся деятелей. В 1935 году курорт посетил президент Эстонии Константин Пятс, что свидетельствовало о высоком международном статусе здравницы.

В то же время Трускавец стал местом активной деятельности Организации Украинских Националистов; именно здесь родились герои Василий Билас и Дмитрий Данилишин, чья борьба за независимость стала частью местной истории.

Богатая жизнь 30-х годов была прервана началом Второй мировой войны в 1939 году, однако заложенный тогда фундамент европейского сервиса и архитектурного стиля до сих пор остается визитной карточкой города.

OBOZ.UA показывал ранее, каким был Трускавец в начале XX века.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.