В сети показали окрестности Трускавца в 30-х годах: архивные фото

Трускавец, известный своими уникальными минеральными водами, всегда привлекал отдыхающих. Однако мало кто знает о его богатом прошлом, особенно о периоде межвоенных лет.

Недавно в сообществе "Старые фото Украины" появились архивные черно-белые фотографии, позволяющие заглянуть в жизнь урочища Помирки вблизи Трускавца в 1930-е годы. Эти фотографии раскрывают интересные детали о том, как развивался курорт и какие особенности имел этот живописный уголок Карпатского предгорья.

Расцвет курорта и его уникальные особенности

Урочище Помирки, расположенное в 3 км к юго-востоку от центра Трускавца, получило свое название от земельных наделов, которые крестьяне получили после отмены крепостного права в 1848 году. Эта местность, лежащая на высоте 440-500 метров над уровнем моря, является уникальной благодаря своим Помирецким месторождениям питьевых минеральных вод, включая известные источники "Нафтуся" №2, "Барбара" №4 и "Екатерина" №10.

Со второй половины XIX века Трускавец активно развивался, а курорт расширялся на Помирки, которые стали известны как "Верхний Трускавец" или "Новый Трускавец". Здесь были построены корты, спортивные площадки, ресторан и танцевальная площадка, превращая урочище в полноценную оздоровительно-рекреационную зону. В 1912 году на месте старой озокеритной шахты был открыт источник №4 "Барбара", а также обустроен небольшой бювет с "Нафтусей" №2.

Одной из главных достопримечательностей урочища в 1920-х годах было сероводородное купальное озеро. Сначала это был небольшой пруд на месте озокеритной шахты, который в начале 1930-х годов искусственно расширили до 10 тыс. м². Вода в озере имела соляно-серный состав, подобный морской, и лечила различные заболевания, в частности суставов, кожи и дыхательных путей. Пляж озера был покрыт песком и галькой, привезенными из Балтийского моря, а летом температура воды достигала 21-27 °C. На озере также организовывали прогулки на лодках и каяках.

В 1929 году на Помирках открылся Естественный музей имени Эммы Ярош, названный в честь жены владельца курорта Раймонда Яроша. Музей имел уникальную коллекцию флоры и фауны, тысячи бабочек, жуков, минералов и редких экземпляров грибов. К сожалению, этот музей был уничтожен в 1950-х годах.

Потери и советское наследие

Первая мировая война и российская оккупация приостановили развитие курорта, но после ее окончания Трускавец быстро восстановил свою популярность. Количество отдыхающих росло из года в год, достигнув 17 000 в 1933 году.

После сентября 1939 года все частные заведения были национализированы, а во время Немецко-советской войны Трускавец и Помирки стали немецким военным госпиталем. После 1945 года курорт был "реорганизован" в колхоз, а зона отдыха в урочище Помирки постепенно пришла в упадок.

Лишь в 1950-х годах советская власть снова заинтересовалась Помирками. В 1953 году здесь построили пионерский лагерь "Рассвет", а впоследствии — лагеря "Смеричка" и "Ландыш". С 2003 года на базе последнего действует санаторий "Ландыш". С 1961 года в Помирках начали промышленный разлив минеральной воды "Нафтуся Трускавецкая", а также добычу и фасовку лечебной соли "Барбара".

