Каким был когда-то курортный Бердянск: уникальные фото

Бердянск – украинский город, расположенный на юге Запорожской области, вдоль северного побережья Азовского моря. С 27 февраля 2022 находится под оккупацией российских войск. История Бердянска начинается с XVI века, когда здесь появились первые поселения запорожских казаков и рыбаков.

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Официально основанный в 1836 году, город развился благодаря своему выгодному расположению и морскому порту в заливе Бердянской косы. Уникальные лечебные грязи местных лиманов сделали Бердянск известным курортом, специализирующимся на морском, климатическом и грязевом лечении. В сети обнародовали уникальные старые фото города.

История Бердянска тесно связана с развитием торговли и мореходства. В 1673 г. запорожские и азовские казаки построили здесь первую пристань. Официальное открытие пристани состоялось 1 июля 1830, а уже в 1835 году поселение получило статус города под названием Ново-Ногайск.

1 января 1841 г. по указу царя Николая I город переименовали в Бердянск. В 1842 году он стал центром Бердянского уезда, здесь открылись городская и уездная почтовые станции, а также приходская школа. В 1844 году был утвержден первый герб города.

В период Украинской революции 1917-1921 годов город неоднократно переходил под контроль разных правительств: Украинского Центрального Совета, гетманата, большевиков, деникинцев. В конце концов, в 1920 году советские власти оккупировали Бердянск.

В 1924 году завод Первомайский начал выпускать сельскохозяйственные машины, в 1930-х открылись краеведческий и художественный музеи, педагогический институт и городская электростанция.

Кстати, мало кто знает, что в 1939 году город был переименован в Осипенко в честь летчицы Полины Осипенко. Это название сохранялось до 1958 года.

Во время Второй мировой войны Бердянск был оккупирован нацистскими войсками 7 октября 1941 и освобожден 17 сентября 1943 года.

В послевоенный период город активно восстанавливался. В 1948 году началось строительство кабельного завода "Азовкабель", который в 1950 году выпустил первую продукцию. В 1958 году заработал завод стекловолокна, в 1963 году было создано Бердянское водохранилище, а в 1973 году началась газификация города.

С точки зрения рельефа, Бердянск можно условно разделить на три основных зоны: нижнюю часть, нагорную и косы.

Нижняя часть охватывает центральные районы города, среди которых исторический центр Бердянска, район Колония, где когда-то проживали немецкие колонисты, а также Макорты и Дальные Макорты. Этот маршрут имеет историческое значение, ведь три столетия назад именно здесь пролегал основной путь в Новопетровскую крепость. Также в составе этой части города расположены рыболовные поселения Лески (на западе) и Слободка (восточнее центра).

Нагорная часть находится на повышенном участке, который когда-то был береговой линией моря. Ее активное заселение началось во второй половине XX столетия.

Бердянская коса делится на три отрезка: Ближнюю, Среднюю и Дальнюю. На последней сохранился аутентичный рыболовный поселок, который остается частью исторического наследия города.

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