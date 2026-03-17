Каким был Харьков в древности: старые фото

В период 1920-1930-х годах Харьков переживал сложный и одновременно динамичный период изменений. Большие исторические события – революции, гражданская война, основание СССР и временный статус столицы советской Украины – оставили большой отпечаток на обличье города.

Видео дня

Каким был Харьков в эти годы, показали в Facebook-сообщества "Харьков. История. Факты". На кадрах можно разглядеть три ключевых городских локации: нынешний Полтавский шлях возле Димитровской церкви, современную площадь Конституции и улицу Клочковскую.

Так улица Екатеринославская (та, что сейчас называется Полтавский шлях) в начале ХХ века была одной из оживленных улиц, соединявшей центр с пригородами. Здесь проходили торговые потоки, курсировали конные экипажи, а впоследствии и трамваи. Димитровская церковь доминировала в застройке, придавая местности выразительный силуэт. Вокруг располагались преимущественно двух- и трехэтажные дома с магазинами на первых этажах, что создавало атмосферу активной городской жизни.

Площадь Конституции в начале ХХ века уже была сердцем Харькова – административным и коммерческим центром. Особое внимание привлекало здание бывшего Волжско-Камского банка (в кадре расположено справа), выполненное в изысканном архитектурном стиле с богатым декором. Площадь была местом пересечения важных путей, здесь кипела жизнь: работали учреждения, банки, магазины. Насколько оживленным был этот городской центр в те годы, можно судить по количеству людей, попавших в кадр.

Также на опубликованных фото мы можем увидеть улицу Клочковскую со Свято-Пантелеймоновским храмом, каким он был до разрушения башни с куполом. Тогда эта улица имела более спокойный, но не менее выразительный характер. Храм с высокой башней можно было разглядеть издалека. А окружающая застройка сочетала жилые дома и небольшие хозяйственные постройки.

Ранее OBOZ.UA показывал, как выглядел Ужгород в конце XIX века.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.