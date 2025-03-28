Каким был Харьков 120 лет назад: исторические фото

Харьков, город с богатой историей, который на протяжении веков был важным культурным и промышленным центром Украины. В сети появились исторические фотографии, демонстрирующие, каким был Харьков в конце XIX – начале XX века.

Видео дня

Эти фотографии позволяют проникнуть в атмосферу прошлого и увидеть, как город менялся с течением времени. Фотографиями старого Харькова поделились в сообществе "Хроники Прекрасной Эпохи" на Facebook.

В посте отмечается: "По переписи 1897 года в Харькове проживало почти 174 тыс. человек. Из них только 52% были грамотными. Из всех харьковчан 66,5 тыс. родились в этом городе, остальные составляли приезжие. По сословному признаку больше всего в Харькове проживало крестьян (более 85 тыс.), мещан (58,5 тыс.) и дворян (16,6 тыс.)".

OBOZ.UA предлагает узнать больше об истории города и посмотреть исторические фото, показывающие жизнь города 120 лет назад.

История Харькова

На месте современного Харькова еще при Киевской Руси существовал древний город Донец. Название города, вероятно, произошло от реки Харьков. С XVII века эти земли номинально принадлежали Московскому государству, но активная украинская колонизация началась только в середине XVII века.

Харьков расположен на склонах Среднерусской возвышенности, в долинах рек Уда, Лопань и Харьков. Город имеет овражно-балочный рельеф и умеренно-континентальный климат с прохладной зимой и жарким летом.

Харьков был основан в 1654 году как крепость для защиты от набегов крымских татар. Впоследствии город стал полковым центром Харьковского слободского казацкого полка, а с 1765 г. – губернским городом. В начале XX столетия Харьков превратился в крупный промышленный, культурный и образовательный центр.

После Февральской революции 1917 Харьков пережил период политической нестабильности, когда власть в городе менялась несколько раз. В 1919 году советские власти окончательно установились, и Харьков стал первой столицей УССР.

В русский период Харьков продолжил развиваться как промышленный центр. Были национализированы старые заводы и построены новые, население города росло. Параллельно развивалась наука и культура.

Во время Второй мировой войны Харьков был оккупирован немецкими войсками. Город понес значительные разрушения и потери. После войны Харьков был отстроен, и он снова стал одним из самых больших городов Украины.

OBOZ.UA также предлагает узнать из исторических фотографий, каким был Харьков за год до Голодомора.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.