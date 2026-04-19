Каким был древний Ужгород: подборка атмосферных фото

Ужгород расположен на берегах реки Уж и имеет историю, охватывающую более тысячи лет. Его прошлое тесно связано с событиями Центральной Европы, ведь город неоднократно оказывался в центре политических, культурных и этнических изменений.

Видео дня

Архивные фото Ужгорода позволяют увидеть, каким был этот город десятки и даже более ста лет назад. На старых фотографиях сохранилась особая атмосфера.

Археологические находки свидетельствуют, что территория современного Ужгорода была заселена еще в Х–XI веках. Уже тогда поселение имело важное стратегическое значение, поскольку контролировало торговые пути и пограничные рубежи.

С XI века город входил в состав Венгерского королевства, а впоследствии стал частью Австро–Венгрии. Важную роль в его развитии сыграл венгерский род Другетов. Именно с ним связывают развитие Ужгородского замка.

К началу ХХ века Ужгород уже сформировался как важный административный и культурный центр Закарпатья. Здесь переплелись славянские, венгерские, немецкие и еврейские традиции, что отразилось и в городской жизни, и в архитектуре. В городе соседствовали средневековые укрепления, барочные храмы и современные общественные сооружения.

После распада Австро–Венгерской империи в 1918–1919 годах Ужгород вошел в состав Чехословакии. Для города это стал период развития, модернизации и культурного оживления. Активно развивались образование, книгопечатание, общественная жизнь, а сам Ужгород все отчетливее приобретал черты европейского межвоенного города.

Именно поэтому архивные фотографии 1920–1930-х годов имеют особую ценность. Они показывают Ужгород во время, когда он сочетал историческое наследие с современными изменениями.

OBOZ.UA ранее показывал фотографии, какой была Винница столетие назад.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.