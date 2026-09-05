Каким был Чернигов в 60-х: архивное фото

Старые фотографии позволяют увидеть знакомые города в совершенно новом свете. В сети сохранилась интересная фотография Чернигова, сделанная в 1960-х годах.

Видео дня

На ней открывается панорама города с Болдиных гор. На снимке можно рассмотреть тогдашнюю застройку и пейзаж города, который за последующие десятилетия существенно изменился.

История Чернигова

Чернигов относится к числу древнейших городов Украины. Поселения на этой территории существовали еще в раннем средневековье, а уже во времена Киевской Руси Чернигов превратился в один из важнейших политических, экономических и культурных центров государства.

В XI–XIII веках город был столицей могущественного Черниговского княжества. Его князья контролировали обширные территории, а сам Чернигов по своему значению уступал лишь немногим древнерусским городам.

Одним из переломных моментов стал 1239 год, когда Чернигов подвергся разрушениям в результате монгольского нашествия. После этого город на длительное время утратил прежнее политическое влияние.

Новый период развития начался в XVII веке. Чернигов получил магдебургское право, был административным центром Черниговского воеводства, а впоследствии, во времена Гетманщины, стал центром Черниговского казацкого полка.

Важную роль город играл и в культурной и образовательной жизни Левобережной Украины. При поддержке гетмана Ивана Мазепы, а также благодаря деятельности церковных и культурных деятелей Лазаря Барановича и Иоанна Максимовича здесь развивались книгопечатание и образование.

В начале XVIII века в Чернигове действовал Черниговский коллегиум – одно из старейших высших учебных заведений на Левобережье.

До наших дней в городе сохранилось немало уникальных памятников разных эпох: древнерусские храмы, монастырские комплексы и сооружения украинского барокко. Особое место среди исторических локаций занимают и Болдинские горы, откуда более полувека назад и была сделана архивная фотография Чернигова.

Кстати, среди типичной советской застройки и современных многоэтажек Чернигова можно заметить аутентичные деревянные дома прошлых веков. OBOZ.UA публиковал фотографии "кружевных" домов, которые создают неповторимый стиль города.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.