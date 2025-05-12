Какие памятники в Харькове потеряны навсегда: старые фото

Харьков – город со сравнительно недолгой, но чрезвычайно насыщенной историей. Основанный в XVII веке как пограничное укрепление, он быстро стал важным административным, промышленным и культурным центром Слобожанщины.

Видео дня

Однако на протяжении веков значительная часть его архитектурного, духовного и урбанистического наследия была уничтожена. В сети обнародовали архивные фото утраченных памятников.

Николаевская церковь

Храм святого Николая, возведенный в 1896 году в византийском стиле, был украшением центра Харькова. Его построили на одноименной площади, ныне известной как площадь Конституции.

Однако в 1930 году храм снесли. Официально якобы из-за того, что сооружение мешало обзору водителю трамвая на повороте. Неофициально – из-за идеологической войны, которую вела советская власть против религии. Кампания "Союза безбожников" оставила после себя пустое место в историческом центре Харькова.

Могила Квитки-Основьяненко

Григорий Квитка-Основьяненко – выдающийся украинский писатель, уроженец Харькова. Когда он умер 8 августа 1843 года, город прощался с ним как с легендой.

Похоронили его на Холодногорском кладбище, с торжественной речью, где звучали слова: "Помни, Украина, эту могилу...". Но уже в ХХ веке память стерли: на месте кладбища построили стадион "Трудовые резервы".

Краевед Михаил Красиков отмечает: есть версия, что прах писателя остался на стадионе, и ныне над ним бегают спортсмены. Установить истину можно только через эксгумацию, но ее пока никто не инициирует.

Пассаж Пащенко-Тряпкина

Стеклянный пассаж в три этажа, построенный в 1875 году на Купеческом спуске, стал первым такого типа в Харькове. Его построил купец Пащенко-Тряпкин, а впоследствии передал в дар городу. Здесь были магазины, галереи, мостик, соединявший две стороны спуска – настоящий уголок европейской роскоши.

В 1930-х годах здание начали реконструировать, но помешала война. В результате пассаж был разрушен до основания. Советская власть решила: восстановлению не подлежит.

От старого пассажа остался только металлический мостик, который сегодня можно найти вблизи Харьковского зоопарка.

Харьковские подземелья

Несмотря на отсутствие сетки катакомб вроде одесских, Харьков имел собственные подземные маршруты. По одной из историй, в XIX веке в Мордвиновском переулке нашли вход в подземный ход. Двое заключенных, помилованных в обмен на исследование тоннеля, обнаружили три выхода – в частности возле Николаевской церкви и на Холодной горе.

Современный город эти подземелья почти потерял, их уничтожили временем и застройками: дома, метро, коммуникации. То, что осталось, – единичные подвалы. И все же они есть под Покровским монастырем, филармонией, психиатрической больницей. Энтузиасты мечтают создать там музей.

Кинотеатр "Ампир"

В 1913 году на улице Сумской, 5, предприниматель Дмитрий Харитонов открыл "Ампир" – самый большой кинотеатр тогдашней империи. Два этажа, зал на 800 мест, оркестр из 30 музыкантов – это был не просто кинозал, а культурный центр.

С приходом советской власти название изменили на "1-й Комсомольский". В 1990-х кинотеатр назывался "Слобожанский". А в 2007-м его закрыли. Сейчас там офисы.

Оперный театр

В здании по улице Рымарской, 21, построенном в конце XIX века как Коммерческий клуб, работал первый харьковский Оперный театр. Здесь выступали звезды, происходили национальные премьеры и даже политические процессы: в частности суд над членами "Союза освобождения Украины" и, по некоторым источникам, съезд кобзарей, ставший смертельным приговором для его участников.

В этом здании также впервые показали фильм Федецкого – одного из пионеров украинского кинематографа. Именно здесь прошел первый в мире суд над нацистами.

Реконструкция, которая длится уже десятилетия, фактически уничтожила исторический облик сооружения. Новый фасад будет иметь мало общего с оригиналом, и мемориальные доски придется вешать уже "условно" – на место, где когда-то стоял памятник.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, каким было Запорожье в середине ХХ века.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.