Купянск, город с многовековой историей, испытывает сокрушительные разрушения в результате российской агрессии. Исторические постройки, пережившие времена империй и мировые войны, становятся мишенью для русских обстрелов. Город, расположенный недалеко от границы с Россией, стал символом беспощадной войны против культурного наследия Украины.

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Купянск, основанный в XVII веке, является важным железнодорожным и автомобильным узлом Харьковской области. Город имеет стратегическое значение, поскольку расположен вблизи границы с Россией.

В 2022 году Купянск был временно оккупирован русскими войсками. Вооруженные силы Украины освободили город в сентябре того же года. Однако постоянные обстрелы продолжают наносить ущерб историческим зданиям и инфраструктуре. Среди разрушений оказались не только современные объекты, но здания с многовековой историей. Далее – подробности о разрушенных святынях и культурных сооружениях.

Кафедральный собор

Одной из самых больших потерь для Купянска стало разрушение кафедрального собора, освящённого в 1822 году. Собор просуществовал до 1932 года, когда под давлением религиозных притеснений был уничтожен взрывчаткой. Однако еще до 2022 года остатки зданий, построенных параллельно с собором, использовались горожанами. Российские обстрелы наконец уничтожили исторический комплекс, оставив его части в руинах.

Дома-близнецы

Другим важным архитектурным памятником были два здания-близнецы, разрушенные во время обстрелов в феврале 2023 года. Эти дома, которые в прошлом использовались в качестве гостиницы для гостей и трапезной, отличались красиво оформленными фасадами. Обстрелы нанесли серьезный ущерб — стены и крыши этих зданий были разрушены, а декоративные элементы, которые ранее были выделены краской белого цвета, исчезли в результате разрушений.

Дом настоятеля храма

Еще одним важным архитектурным памятником Купянска было здание настоятеля храма. Построенное в классических формах, это здание располагалось на склоне холма и служило важным культурным центром. С 1988 года здесь проводилась реэкспозиция, а в 2008 году произвели капитальный ремонт. В помещении хранились многочисленные экспонаты, связанные с историей города. Однако в результате обстрелов российскими войсками здание было разрушено.

Дом священника

Не обошли русские обстрелы и дом священника, построенный в 1860 году. Известный своим архитектурным изяществом, он служил образовательному учреждению после закрытия Покровского собора. С 2018 года в здании работал Инклюзивно-ресурсный центр для детей с особыми потребностями. Этот объект также стал жертвой обстрелов, не только повредивших здание, но и уничтоживших инфраструктуру, которая была важна для местных жителей.

Кинотеатр Купянская

Не менее важным объектом для города был кинотеатр, который имел большое значение для местного сообщества. В 2016 году он получил грант на создание хаба (центра для внутренне перемещенных лиц), что стало бы важной социальной платформой для жителей города. Кинотеатр после реставрации должен стать местом для общения и развития, но обстрелы и война помешали этому проекту.

Духовные школы

Духовное училище, основанное в Купянске в 1819 г., было важной частью духовного и культурного наследия города. Построенное в стиле неоклассицизма, училище имело впечатляющий вид благодаря колонным аркадам и асимметричному фасаду. В годы Второй мировой войны здание использовалось как склад, а после войны было переоборудовано под кинотеатр. Однако в результате последних обстрелов помещение сильно пострадало.

Нанесенные разрушения архитектурных памятников покинули город с минимальными шансами на восстановление в прежнем виде. Большинство зданий, таких как духовное училище и кинотеатр, пострадали настолько, что восстановление их первоначального вида почти невозможно. К сожалению, многие архитектурные объекты останутся только в архивных фото и воспоминаниях местных жителей.

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