Как здание городских электросетей во Львове стало символом советского террора: старые фото

Львов часто называют городом средневековой архитектуры, камениц и костелов, но его историческое наследие охватывает также и здания ХХ века. Они стали молчаливыми свидетелями трагических страниц города. Одним из таких сооружений является здание Городских электрических учреждений (МZE), которое впоследствии превратилось в символ репрессий, страха и советского террора.

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Возведенное в середине 1930-х годов в стиле функционализма, оно стало примером модерновой архитектуры межвоенного Львова. OBOZ.UA рассказывает об истории известного сооружения и публикует архивные фото, появившиеся в сети.

В межвоенный период Львов активно развивался как индустриальный центр. Электрификация города требовала создания отдельной институции, отделенной от трамвайного хозяйства. В начале 1930-х годов, в связи со стремительным развитием Городских электрических учреждений, возникла потребность в новом административном помещении.

В 1934 году был объявлен архитектурный конкурс, победителями которого стали варшавские архитекторы. Однако к реализации был выбран проект львовских художников Теодора Врубеля и Леопольда Карасинского – авторитетных архитекторов, известных другими знаковыми объектами во Львове.

В 1935–1936 годах на углу улиц Стефаника и Коперника появилось многоэтажное здание в стиле функционализма с характерным закругленным боковым фасадом. Оно воплощало современные представления об архитектуре: сочетание практичности, лаконичности и технологической эстетики.

После вступления советских войск в сентябре 1939 года, первоначальное назначение здания было изменено. Его директор, Станислав Козловский, был репрессирован, а само сооружение передано в распоряжение органов НКВД. Благодаря выгодному расположению вблизи тюрьмы на улице Лонцкого, здание стало частью советской репрессивной машины.

С 1939 по 1941 год здесь размещалось Управление НКВД УССР по Львовской области и Областной суд. При немецкой оккупации в 1941–1944 годах здание заняло главное управление гестапо.

С возвращением советской власти в июле 1944 года, сюда снова вернулось НКВД, впоследствии – МГБ и КГБ. Именно в этот период среди львовян распространилась горькая шутка: мол, это здание – "самое высокое во Львове, потому что даже из подвала видно Сибирь".

Несмотря на изменение функций, само сооружение сохраняло архитектурную целостность. В 1968–1970 годах оно было достроено по проекту Василия Каменщика.

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