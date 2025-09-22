Как в Полтаве проводили советско-американскую военную операцию 'Френтик': архивные фото

Операция "Френтик" – совместная советско-американская военная акция 1944 года, которая имела стратегическое значение во Второй мировой войне. Ее суть заключалась в организации так называемых "челночных" бомбардировок: самолеты США взлетали с баз в Великобритании и Италии, наносили удары по целям в Германии и оккупированной Европе и приземлялись на советских аэродромах в Полтаве, Миргороде и Пирятине.

Полтава стала ключевым центром этой операции, превратившись в узел международного авиационного сотрудничества. В сети обнародовали уникальные архивные фото.

Операция "Френтик" (англ. Operation Frantic) стала одним из немногих примеров непосредственного военного сотрудничества СССР и США в годы Второй мировой войны. Ее суть заключалась в осуществлении так называемых "челночных" бомбардировок.

Потребность в такой схеме возникла потому, что не все объекты Третьего рейха находились в зоне досягаемости бомбардировщиков из Британии или Италии. Чтобы парализовать промышленный и военный потенциал врага, союзники нуждались в новых возможностях для расширения боевого радиуса.

Выбор Полтавы в качестве главной базы был обусловлен несколькими факторами:

наличие аэродрома с твердым покрытием , способного принимать тяжелые самолеты типа B-17 "Flying Fortress";

, способного принимать тяжелые самолеты типа B-17 "Flying Fortress"; близость дополнительных баз в Миргороде и Пирятине;

в Миргороде и Пирятине; расположение в центре треугольника Англия – Италия – Украина, что делало Полтавский узел стратегически удобным.

Подготовительные работы проводились в строгой тайне. Советская сторона обеспечивала охрану и противовоздушную оборону, американская – технику, персонал и обслуживание самолетов.

Первая миссия "Френтик" состоялась в июне 1944 года, практически синхронно с высадкой союзников в Нормандии. Это имело символическое значение: открытие Второго фронта сочеталось с активными действиями в воздухе над Восточной Европой.

Всего состоялось семь челночных операций. В них участвовали сотни американских бомбардировщиков B-17 и истребителей P-51 "Мустанг" и P-38 "Лайтнинг". Только за лето-осень 1944 года было совершено более 2200 вылетов, сброшено почти 2000 тонн авиабомб на стратегические объекты.

В Полтаве базировалось командование операции. Кроме боевых задач, авиабаза стала центром дипломатических контактов: через нее перевозили корреспонденцию, грузы и даже представителей США. Американский контингент насчитывал несколько тысяч военных, однако уже осенью 1944 года большинство было эвакуировано.

Особую роль в обеспечении операции играла советская ПВО. В окрестностях Полтавы создали сеть полевых аэродромов и зенитных позиций (Карловка, Петровцы, Гребенка), которые прикрывали стратегический узел. Впрочем, несмотря на это, в ночь на 22 июня 1944 года немецкая авиация нанесла сокрушительный удар по Полтавскому аэродрому, уничтожив десятки американских самолетов. Это стало одним из самых трагических событий операции.

Несмотря на потери, "Френтик" позволил нанести удары по стратегическим целям в глубине территорий противника – заводах, нефтеперерабатывающих комплексах, транспортных узлах. В воздушных боях американские и советские летчики уничтожили более 100 вражеских самолетов.

Однако операция выявила и проблемы в отношениях союзников. Взаимодействие было сложным из-за различий в командовании, недоверия между советской и американской сторонами, а также значительных рисков от немецких контрударов.

Осенью 1944 года американский контингент покинул Полтаву, однако значение операции для истории города осталось весомым. Она стала примером сотрудничества двух сверхдержав в борьбе против общего врага, хотя и не лишенной противоречий.

