Как в фильмах: как выглядело Мукачево более 100 лет назад. Архивные фото

Стратегическое расположение города Мукачево на перекрестке торговых путей способствовало его развитию еще во времена средневековья. Город известен многовековым культурным наследием и архитектурой. Первые упоминания о Мукачево встречаются в венгерских хрониках "Gesta Hungarorum", рассказывающих о переходе венгров через Карпаты в 896 году. Однако археологические находки свидетельствуют о существовании поселения еще в VI-IX веках.

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В X-XI веках город вошел в состав Киевской Руси. В это время построили легендарный замок Паланок, который впоследствии стал одной из главных достопримечательностей города. В сети обнародовали редкие исторические фотографии столетней давности.

В 1376 году Мукачево получило статус города и собственную печать с изображением святого Мартина. В это время замок Паланок играл немаловажную оборонную роль и был стратегическим центром в регионе. Его история связана со многими видными фигурами, в частности, с династией Ракоци, правившей в Венгрии.

В XIV-XV веках Мукачево было центром одноименного княжества, принадлежавшего подольскому князю Федору Кориятовичу. При его правлении город активно перестраивался. Кроме того, был укреплен замок.

В XVI-XVIII веках город был важным стратегическим пунктом борьбы между Австрией и Трансильванией за влияние в Венгрии.

В 1644 году, перед Тридцатилетней войной, именно в Мукачево состоялись переговоры между Трансильванским князем Дьердем I Ракоци и французскими дипломатами Джулио Мазарини и Антуаном Фуке о совместной борьбе против Австрийской империи.

В 1703–1711 годах Мукачевский замок был одним из центров национально-освободительной войны венгерского народа под руководством Ференца II Ракоци.

В XIX веке Мукачево входило в состав Австро-Венгерской империи. В это время город переживал экономический подъем, здесь развивались промышленность и торговля.

После распада Австро-Венгрии в 1918 году город ненадолго стал частью Гуцульской Республики, а впоследствии вошел в состав Чехословакии. В межвоенный период Мукачево развивалось как важный экономический и культурный центр Закарпатья.

В 1938 году город был оккупирован Венгрией, а в 1945 году – вошел в состав УРСР.

На уникальных фото, датированных началом XX века, видны интересные местные пейзажи и архитектурные сооружения, определяющие колорит города.

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