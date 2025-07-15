Как начиналась история Краматорска: редкое фото ХІХ в.

История Краматорска, города на востоке Украины, тесно переплетена с развитием машиностроительной отрасли, начавшейся еще в XIX веке. Город, известный своими промышленными гигантами, имеет глубокие европейские корни, заложенные иностранными предпринимателями.

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Одним из ценнейших памятников этой эпохи является уникальное фото 1898 года, хранящееся в Музее истории Старокраматорского машиностроительного завода. Эта фотография, на которой запечатлены немецкие специалисты на строительной площадке завода, является ярким свидетельством зарождения промышленного потенциала региона.

История Краматорска

До полномасштабного вторжения русских Краматорск более века был одним из ключевых центров машиностроения в Украине, что свидетельствует о его важном историческом и экономическом значении.

Швейцарский промышленник Конрад Гампер сыграл ключевую роль в становлении тяжелой промышленности Краматорска.

Заинтересованный в снижении таможенных и транспортных расходов на ввоз оборудования из Европы, он решил построить завод по производству тяжелого оборудования непосредственно на месте.

Как отмечала бывшая директор музея истории Старокраматорского машиностроительного завода Надежда Максименко, конец ХІХ века был эпохой бурного развития края, и строительство собственного завода стало логичным шагом. По данным журнала "Горнозаводской листок", вблизи станции Краматорка фирма "Фицнер и Гампер" обустраивала механический и котельный завод для удовлетворения потребностей Донецкого бассейна.

Первый гудок Краматорского механического завода прозвучал в сентябре 1896 года, ознаменовав новую эру в промышленности региона. Выбор места для строительства не был случайным: рядом уже функционировал цементный завод, основанный Фицнером. Однако, ему не хватало средств на расширение. Воспользовавшись этим, Гампер объединил капиталы, женившись на одной из дочерей Фицнера, и так появилась известная фирма "Фицнер и Гампер". Благодаря этому совместному европейскому капиталу партнеры и построили завод в Краматорске. Первыми опытными рабочими, среди которых были столяры, модельщики и литейщики, стали поляки, которые обучали местных жителей.

Рабочей силы в конце ХІХ века хватало, ведь после отмены крепостного права крестьяне, которые не имели ни имущества, ни земли, массово переселялись в поисках заработка. Когда распространился призыв на строительство нового завода, люди со всей Харьковской губернии потянулись в Краматорск. По словам Надежды Максименко, новые рабочие строили себе землянки в меловых горах, жили в них и работали, несмотря на чрезвычайно тяжелые условия труда и высокую смертность. Однако, несмотря на все трудности, поток желающих работать не прекращался.

Приезд европейских специалистов и инвесторов имел значительное влияние не только на промышленное развитие, но и на культурную и социальную жизнь Краматорска. Вместе с заводом развивались и поселения, которые привносили свою бытовую культуру, привычки и формы досуга. Так, при Краматорском механическом заводе была создана первая в Донецкой области футбольная команда, в состав которой входили дети промышленников и молодые иностранные работники. Кроме того, иностранные рабочие построили театр, где регулярно ставились спектакли с участием работников завода.

В начале XX века Краматорский завод продолжал активно развиваться. В 1898 году Конрад Гампер начал строительство доменных печей, а годом позже основал Краматорское металлургическое общество. Несмотря на внезапную смерть Гампера в 53-летнем возрасте, его завод успешно работал и расширялся.

С 1902 года здесь начали выпускать прокатное оборудование, а с 1907 года — прокатные станы. Во время Первой мировой войны завод переориентировался на оборонную промышленность, что стало долгосрочной тенденцией, которая сохранялась и в советские времена.

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