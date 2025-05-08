Ивано-Франковск в 1938 году: в сети показали редкое архивное фото

В сети появилось редкое архивное фото восточной стороны площади Рынок в Ивано-Франковске, датированное 1938 годом. Это уникальная фотография, ведь именно эта часть площади нечасто попадала в кадр тогдашних фотографов из-за сравнительно скромной застройки.

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В предвоенную эпоху Ивано-Франковск еще назывался Станиславов и входил в состав межвоенной Польши. В 1938 году город уже имел развитую инфраструктуру и мультикультурную среду – здесь жили украинцы, поляки, евреи, армяне.

Ивано-Франковск расположен на Покутской равнине, между реками Быстрица Надворнянская и Быстрица Солотвинская. Город издавна имел важное стратегическое и культурное значение.

После распада Австро-Венгерской империи в 1918 году здесь была провозглашена Западно-Украинская Народная Республика. Уже 1 января 1919 года Станиславов стал ее временной столицей. Именно здесь состоялось первое заседание Украинской Национальной Рады, которое провел Евгений Петрушевич.

В течение 1920-30-х годов Станиславов активно развивался. В 1924 году к городу были присоединены населенные пункты Княгинин-Село и Княгинин-Колония, а уже 1 января 1925 года – и части сел Угорники, Опрышевцы, Микитинцы, Криховцы, Пасечная и Загвоздье.

В 1930 году начала работать Станиславовская электростанция – первое масштабное энергетическое сооружение, которое впоследствии стало основой современного предприятия "Прикарпатьеоблэнерго".

1938 год был последним мирным годом для города перед Второй мировой войной. В сентябре 1939 года, после подписания пакта Молотова –Риббентропа, Станиславов был аннексирован СССР, а в город вошли части красной армии.

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