Город роскошных ресторанов: каким был Ужгород больше 100 лет назад. Фото

Ужгород, современный областной центр Закарпатской области, хранит в себе отпечатки прошлых эпох. Город с богатой историей, насчитывающей столетие, открывает свои тайны, демонстрируя, какой была его жизнь в прошлом веке.

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На недавно опубликованных в группе "Ужгородъ-Uzhorod-Ungvár" на Facebook исторических фотографиях можно увидеть, что 100 лет назад город славился роскошными ресторанами и местами отдыха, где местные жители проводили свое время.

Как появился Ужгород

Ужгород - самый маленький областной центр Украины, но имеет очень богатую и давнюю историю. Первые археологические находки датируются 100 тыс. р. до н. е. В 1631 году город состоял из 10 улиц на правом берегу реки Уж, где проживало 1200 человек. Исторически город назывался по-разному (Унгвар, Гунгвар, Онгвар, Унгуйвар, Унгоград, Гункбар, Оуггород), однако все эти названия города означали "город на реке Уж".

За свою историю город побывал под влиянием Венгрии, Австро-Венгрии и Чехословакии. Также долгое время Ужгород был крепостью рода Другетов. Город развивался как промышленный и культурный центр Закарпатья. В 1919 году Ужгород стал столицей Подкарпатской Руси в составе Чехословакии, в 1945 году вошел в состав УССР, а с 1991 года – Независимой Украины.

Достопримечательности города

Одним из самых известных мест города Ужгородский замок. Также интересными туристическими локациями есть костел, синагога и резиденция епископа. В 1646 году здесь была провозглашена Ужгородская уния и образована греко-католическая церковь на Закарпатье.

Ужгород 100 лет назад

В начале 20 века Ужгород славился своими ресторанами и павильонами отдыха в парках. Фотографии того времени, опубликованные в сети Facebook, демонстрируют роскошь города того времени.

Эти архивные фото датируются периодом с 1905 по 1943 годы. На фото изображены рестораны FÜREDI и SPECK Borozó, а также павильон в парке Сечени, который сейчас называется Подградским.

Эти фотографии являются ценными историческими документами, показывающими, каким был город 100 лет назад. Они демонстрируют не только архитектуру и культуру того времени, но жизнь и быт ужгородцев.

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