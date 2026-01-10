Днепр 120 лет назад: в сети показали уникальную фотографию

Город Днепр неоднократно менял название, статус и роль, но всегда оставался важным промышленным и культурным центром. Город формировался как административный центр еще с конца XVIII века.

Недавно в сети обнародовали фото, сделанное ровно 120 лет назад, которое зафиксировало одно из ключевых сооружений города. Это позволяет увидеть городскую среду начала ХХ века.

На фотографии датированной 25 декабря 1905 года, здание Днепровского Главпочтамта. Главпочтамт построили на тогдашнем Екатерининском проспекте (позже – проспект Карла Маркса, ныне – проспект Дмитрия Яворницкого, 62). Фото передает атмосферу города начала ХХ века, с активным движением, каменной застройкой и признаками модернизации.

Город Днепр (Екатеринослав) был основан в 1776 году на землях только что ликвидированной Запорожской Сечи, в низовьях реки Самары. Уже в 1787 году поселение перенесли на современное место – на берег Днепра, рядом с казацкой слободой Половица, которая сейчас входит в исторический центр города. В то же время на территории современного города уже существовали другие казацкие поселения, в частности Новые Кодаки и ряд меньших слобод.

Под названием Екатеринослав город стал административным центром огромных территорий, захваченных Российской империей после Кючук-Кайнарджийского и Ясского договоров. Он выполнял функцию столицы Новороссийской и Екатеринославской губерний и даже задумывался как третья столица империи – после Москвы и Санкт-Петербурга. Открытие и промышленная разработка железорудных залежей Криворожья сделали Екатеринослав одним из важнейших индустриальных центров.

Во второй половине ХІХ века город развивался чрезвычайно быстро. Возле заводов появлялись рабочие поселения. Если в 1865 году население составляло всего 23 тысячи человек, то в 1887 году – уже 48 тысяч, а в 1910 году – 196 тысяч жителей (без Левого берега, который вошел в состав города только в 1925 году).

В 1896 году здесь появилась телефонная сеть и телефонная станция. В 1897 году бельгийские предприниматели запустили электрический трамвай – третий в империи после Киева и Нижнего Новгорода. А уже в 1899 году было основано Высшее горное училище, которое впоследствии превратилось в горный и металлургический институты и академии.

В ХХ веке Днепропетровск стал ключевым центром промышленности.

