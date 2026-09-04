Черновцы более 100 лет назад: в сети показали вид из ратуши

Черновцы сохранили немало архитектурных памятников, благодаря которым и сегодня можно ощутить атмосферу города конца XIX – начала XX века. А старые фотографии позволяют буквально заглянуть в прошлое и увидеть знакомые места такими, какими они были более ста лет назад.

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В сети опубликовали архивное фото Черновцов 1910-х годов. Снимок был сделан с башни городской ратуши, а в объектив попал пейзаж в направлении Театральной площади.

На фотографии можно рассмотреть городскую застройку того времени, крыши домов и улицы Черновцов. Панорама особенно интересна тем, что позволяет сравнить центр города начала XX века с современными Черновцами.

Этот период стал одним из важнейших в истории города. С конца XVIII века Черновцы входили в состав Габсбургской монархии, а впоследствии – Австро-Венгрии. Именно тогда город активно развивался: появлялись новые общественные здания, учебные заведения, театры и жилые дома.

В 1875 году в Черновцах был основан университет, а на рубеже XIX–XX веков город уже являлся важным культурным и административным центром Буковины.

Развитию Черновцов способствовало и железнодорожное сообщение со Львовом, благодаря которому город получил дополнительный импульс для торговли и экономического роста.

Именно на начало XX века приходится формирование значительной части архитектурного ансамбля, с которым сегодня ассоциируется исторический центр Черновцов.

Архивные фотографии позволяют увидеть город в начале прошлого века.

Также OBOZ.UA публиковал архивные фото Ворохты.

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