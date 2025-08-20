Был в составе Чехословакии: в сети показали Рахов более 100 лет назад

Город Рахов расположен в Закарпатской области, в горной котловине на высоте 430 метров над уровнем моря. Выгодное географическое положение, богатая природа и самобытная культура сделали его одним из самых известных туристических центров Карпат.

Здесь действует Карпатский биосферный заповедник, развита сеть отелей и частных усадеб. Кроме того, именно Рахов считают географическим центром Европы. Недавно в сети обнародовали уникальные архивные фотографии, показывающие, каким город был более ста лет назад, во времена, когда он находился в составе Чехословакии.

Существует несколько народных версий происхождения названия Рахова. По одной из них, здесь опрышки якобы "рахували" награбленное имущество и делили его между бедняками. Другая версия связана с купцами, которые путешествовали между Трансильванией, Венгрией и Галичиной: они останавливались здесь, чтобы подсчитать прибыли.

Еще в 1241 году через Карпаты прошла орда хана Батыя, опустошив местность. Первое письменное упоминание о Рахове датируется 1447 годом.

В XIV веке усилилось венгерское влияние, когда был создан Мараморошский комитат, однако местные старшины (кенезы) длительное время сохраняли определенную автономию.

В XVI–XVII веках, после битвы под Могачем, регион частично оказался под Османской властью, а частично под контролем Габсбургов. Это был период активизации опришковского движения, к которому приобщались и раховчане.

В XIX веке, во времена Австро-Венгрии, в город прибыли немецкие колонисты, которые развили деревообрабатывающую промышленность.

В 1895 году проложили железную дорогу, а уже в следующем году Рахов получил статус уездного городка.

После распада Австро-Венгрии в 1918 году раховчане присоединились к освободительному движению за воссоединение с Украиной. В соседнем Ясине была провозглашена Гуцульская республика, войска которой 14 января 1919 года освободили Рахов от венгерской администрации. Однако уже в мае того же года город оккупировали румынские войска.

В июне 1920 года Рахов вошел в состав Чехословакии, где оставался в межвоенный период. Именно тогда он развивался как туристический центр, а его природные пейзажи привлекали путешественников со всей Европы.

В марте 1939 года Рахов вошел в состав Карпатской Украины, однако почти сразу был оккупирован венгерской армией. Осенью 1944 года город заняла Красная армия, а уже в 1945-м его официально включили в состав Украинской ССР.

