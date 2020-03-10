В Норвегии запретят самолеты на бензине и керосине

К 2040 году все внутренние рейсы в Норвегии будут выполнять электрические самолеты.

Соответствующий закон приняли власти Норвегии, пишет TheNextWeb. Решение правительства позволит снизить выбросы СО2 на 80%, уверены в руководстве государства.

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В докладе государственного оператора норвежского аэропорта Avinor и Управления гражданской авиации страны говорится, что электрические самолеты в течение 10 лет смогут резко сократить выбросы парниковых газов. Таким образом Норвегия делает свой вклад в изменение климата.

"У нас полет часто длится от 15 до 30 минут. Поэтому мы решили разработать программу, в рамках которой производители электрических самолетов могли бы через пару лет начать соревноваться за право участвовать в ней", – отметил директор компании по эксплуатации аэропортов Avinor Даг Фальк-Петерсен.

Власти хотят запустить первый полностью электрический внутренний рейс к 2030 году. К 2040 году они хотят, чтобы вся гражданская внутренняя авиация Норвегии была электрифицированной. Если планы государства не изменятся, то выбросы парниковых газов по сравнению с 2020 годом сократятся на 80%.

При этом типы самолетов, которые будут совершать такие короткие перелеты, сильно отличаются от тех, которые обычно используются в континентальной Европе. В докладе выделяется ряд потенциальных самолетов, которые могла бы использовать Норвегия – самый большой из них имеет всего 19 посадочных мест.

В 2030 году они будут использовать модель Alice – девятиместный полностью электрический пригородный самолет израильской авиакомпании Eviation, который был запущен в начале этого года. Компания утверждает, что ее транспортное средство может пролететь 1046 км на одном заряде.

Ранее OBOZREVATEL писал, что компания Wright Electric в США анонсировала на 2021 год начало испытаний силовой установки для электрического лайнера Wright 1.

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