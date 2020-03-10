У Норвегії заборонять літаки на бензині і гасі

До 2040 року всі внутрішні рейси в Норвегії будуть виконувати електричні літаки.

Відповідний закон ухвалила влада Норвегії, пише TheNextWeb. Рішення уряду дозволить знизити викиди СО2 на 80%, впевнені в керівництві держави.

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У доповіді державного оператора норвезького аеропорту Avinor та Управління цивільної авіації країни йдеться, що електричні літаки протягом 10 років зможуть різко скоротити викиди парникових газів. Таким чином Норвегія робить свій внесок у зміну клімату.

"У нас політ часто триває від 15 до 30 хвилин. Тому ми вирішили розробити програму, в рамках якої виробники електричних літаків могли б через пару років почати змагатися за право брати участь в ній", – зазначив директор компанії з експлуатації аеропортів Avinor Даг Фальк-Петерсен .

Влада хоче запустити перший повністю електричний внутрішній рейс до 2030 року. До 2040 року вона хоче, щоб вся громадянська внутрішня авіація Норвегії була електрифікованою. Якщо плани держави не зміняться, то викиди парникових газів в порівнянні з 2020 роком скоротяться на 80%.

При цьому типи літаків, які будуть здійснювати такі короткі перельоти, сильно відрізняються від тих, які зазвичай використовуються в континентальній Європі. У доповіді виділяється ряд потенційних літаків, які могла б використовувати Норвегія – найбільший з них має всього 19 посадочних місць.

У 2030 році вони будуть використовувати модель Alice, – повністю електричний приміський літак ізраїльської авіакомпанії Eviation на 9 місць, який був запущений на початку цього року. Компанія стверджує, що її транспортний засіб може пролетіти 1046 км на одному заряді.

Раніше OBOZREVATEL писав, що компанія Wright Electric в США анонсувала на 2021 рік початок випробувань силової установки для електричного лайнера Wright 1.

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