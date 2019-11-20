Вчені показали, як виживає унікальна арктична станція на "зеленій" енергії: фото й відео

Розташована в Антарктиді наукова станція "Принцеса Єлизавета", побудована урядом Бельгії, повністю відмовилася від шкідливих викидів і перейшла на "зелену" енергію.

Про це розповіла наукова співробітниця університету Нортумбрія Кейт Вінтер, пише видання Fast Company. Наразі ресурсів станції вистачає для підтримки життя й створення робочих умов для 16 осіб.

Антарктична станція "Принцеса Єлизавета" fastcompany.com

"Принцеса Єлизавета" стала першою полярною базою, яка використовує енергоефективні технології та відновлювану енергетику без шкідливих викидів, щоб підтримувати 100% екологічність об'єкту. Для того, щоб повністю забезпечити станцію необхідною кількістю електроенергії, будівельники встановили сонячні панелі й вітрогенератори, повністю відмовившись від викопного палива.

Антарктична станція "Принцеса Єлизавета" fastcompany.com

Антарктична станція "Принцеса Єлизавета" fastcompany.com

Завдяки тому, що "Принцеса Єлизавета" розташована на гірському хребті, її сонячні панелі розміщені високо над землею і вловлюють 24 години денного світла протягом літа. Вітрогенератори встановлені на кріпленнях, що сягають на кілька метрів углиб вічної мерзлоти, усуваючи необхідність створення масивних бетонних фундаментів. Лопаті генераторів спроєктовані спеціально для місцевих умов, а самі генератори часом відключають під час особливо сильних штормів.

Антарктична станція "Принцеса Єлизавета" fastcompany.com

Електроенергія, яку добувають за допомогою сонця й вітру, також використовується для створення топленої води зі снігу. Згодом рідина проходить чистку та фільтрацію для повторного використання.

Антарктична станція "Принцеса Єлизавета" fastcompany.com

Антарктична станція "Принцеса Єлизавета" fastcompany.com

"Тут немає необхідності у звичайному опаленні. Дев'ять шарів облицювання та ізоляції стримують різкий холод Антарктики й зберігають приємну теплоту станції. Кожен елемент електрообладнання працює на відновлюваних джерелах. Навіть мій фен живиться від майже постійного антарктичного вітру й літнього денного світла", – підкреслює Вінтер.

Антарктична станція "Принцеса Єлизавета" fastcompany.com

Антарктична станція "Принцеса Єлизавета" fastcompany.com

Щоб база працювала стійкіше, на ній існує сувора ієрархія використання енергії. Безпека є пріоритетом, тому насамперед підтримується електрика для медичного блоку, кабінету начальника станції, пожежної сигналізації, детекторів диму й супутникових з'єднань, що можуть попередити про необхідність допомоги ззовні. Основні потреби людини, як-от їжа й вода, посідають друге місце, тоді як робочі об'єкти (освітлення, мікроскопи і ноутбуки) – третє.

"Ми приймаємо душ один або два рази на тиждень, використовуючи душові кнопки, щоб обмежити кількість використовуваної води. Всі розуміють і поважають ці принципи. Ми не приїжджаємо сюди, щоб забруднювати довкілля", – підкреслила Вінтер.

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