В Норвегии создали "энергоположительный" комплекс: как это работает

Инженеры архитектурного бюро Snøhetta создали энергоэффективный высотный дом Powerhouse Brattørkaia с положительным энергобалансом, который производит электричества больше, чем требует.

Об этом сообщает пресс-служба компании, отмечая, что построенное здание является самой северной в мире энергоположительной конструкцией.

Энергоположительное здание Brattorkaia в Тронхейме snohetta.com

Здание Powerhouse Brattørkaia занимает площадь в 18 000 кв.м и находится в норвежском городе Тронхейм. Стены здания покрыты чёрными алюминиевыми панелями.

Центр сооружения занимает крупная овальная полость, где расположен сад. На первом этаже – кафе и центр для посетителей. Остальное пространство отдано под офисы.

Расположение и планировка здания направлены на максимальный контакт с солнцем.

Пятиугольная крыша и верхняя часть фасада покрыты солнечными батареями, которые занимают площадь около 3 000 кв.м.

За год они производят примерно 500 000 кВт⋅ч электричества, что превышает потребности дома более чем в два раза.

"Энергопозитивные здания – это здания будущего. Девизом дизайн-индустрии должны быть слова "форма отвечает окружению", а не "форма отвечает функции". Это значит, что современные дизайнеры обязаны думать о сохранении окружающей среды и прежде всего снижать уровень загрязнения. Дизайн должен следовать этому посылу", - заявил основатель Snøhetta Кьетил Трёдал Торсен.

Также особенности норвежского сооружения включают великолепную изоляцию и вентиляционные системы с рекуперацией тепла.

Эти факторы позволяют поддерживать комфортную температуру. Эффективное отопление и охлаждение обеспечиваются благодаря тепловому насосу и воде из фьорда неподалёку.

Для работы канализационных систем используется дождевая вода. Датчики движения в системе освещения обеспечивают работу LED-ламп только при наличии в помещении человека.

Передовая система мониторинга отслеживает общий расход энергии.

По словам представителя Snøhetta, компания разрабатывает систему аккумуляторов, которые смогут накапливать полученный за лето избыток энергии.

Эти запасы будут использоваться зимой, когда дни становятся короче. Также Powerhouse Brattørkaia снабжает энергией соседние сооружения и электротранспорт.

Здание получило сертификат BREEAM высшего уровня. Проект был реализован в сотрудничестве с такими компаниями, как Skanska, Entra, Aslpan Viak и ZERO.

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