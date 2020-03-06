В Украине определили самые популярные электромобили

В феврале 2020 году самым популярным среди украинских автовладельцев электромобилем стал Nissan Leaf.

Об этом сообщает "Укравтопром". Авторы портала пишут, что с начала года в Украине было зарегистрировано 252 электрокара японского бренда.

Иллюстрация pinterest.com

"Всего в феврале украинцы приобрели и поставили на учет 663 электромобили, из которых только 29 шт. были новыми. Основную массу зарегистрированных в прошлом месяце электромобилей составили легковые авто – 623 шт. По сравнению с прошлым годом февральские регистрации легковых авто на электротяге выросли на 67%", – пишут авторы портала.

При этом в списке самых популярных авто второе место занимает электрокар Tesla Model S, владельцами которого стали 57 украинцев. Его "младший собрат, Tesla Model 3, занял третье место рейтинга, который выбрали 56 покупателей из Украины.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине с 1 января 2020 года владельцы электромобилей получили дополнительную защиту своих прав с точки зрения закона. Изменения коснутся, в частности, правил доступа к зарядным станциям.

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