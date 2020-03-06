В Україні визначили найпопулярніші електромобілі

У лютому 2020 року найбільш популярним серед українських автовласників електромобілем став Nissan Leaf.

Про це повідомляє "Укравтопром". Автори порталу пишуть, що з початку року в Україні було зареєстровано 252 електрокара японського бренду.

Ілюстрація pinterest.com

"Всього в лютому українці придбали і поставили на облік 663 електромобілі, з яких тільки 29 шт. були новими. Основну масу зареєстрованих в минулому місяці електромобілів склали легкові авто – 623 шт. У порівнянні з минулим роком лютневі реєстрації легкових авто на електротязі виросли на 67%", – пишуть автори порталу.

При цьому в списку найпопулярніших авто на другому місці електрокар Tesla Model S, власниками якого стали 57 українців. Його "молодший" побратим, Tesla Model 3, посів третє місце рейтингу, який вибрали 56 покупців з України.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні з 1 січня 2020 року власники електромобілів отримали додатковий захист своїх прав з точки зору закону. Зміни торкнуться, зокрема, правил доступу до зарядних станцій.

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