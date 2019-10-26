В стиле Mustang: компания Ford показала очертания нового электромобиля

Компания Ford в рамках автосалона в Лос-Анджелесе, который пройдет 17 ноября, покажет новый электрокар Mach E, чьи очертания будут напоминать стилистику Mustang.
Об этом в Twitter сообщает автоаналитик из США Бози Татаревич. По его словам, электромобиль станет кроссовером с возможным запасом хода в 600 км (чтобы посмотреть тизер, доскролльте новость до конца).
Тизер электрокара Ford
motor1.com
В коротком видео компания показала очертания нового электромобиля. Также в кадре появляются части кузова, которые словно вырезают из дерева или глины.
Сходство с Mustang достигается за счёт рисунка оптики и изгибов кузова. Вероятно, дизайнеры позаимствуют у классического спорткара оформление радиаторной решётки.
The Mustang connection that they're trying to make is pretty clearly visible even here.— Bozi Tatarevic (@hoonable) October 24, 2019
The slope of the hood.
The LED lines in the headlights and tailights.
The line on the rear quarter and even the window cutouts a bit. pic.twitter.com/2bUGbFDbIU
Стоит отметить, что в марте 2019 года Ford в США запатентовал торговую марку Mach E. Предполагается, что она будет использоваться для обозначения электрического кроссовера в стиле Mustang.
В то же время в Европе Ford подал заявку на визуальное обозначение логотипа. Изображение представляет собой вариацию галопирующего на радиаторной решетке Ford Mustang жеребца с продольными линиями.
Запатентованный логотип
motor1.com
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