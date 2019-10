В стиле Mustang: компания Ford показала очертания нового электромобиля

Компания Ford в рамках автосалона в Лос-Анджелесе, который пройдет 17 ноября, покажет новый электрокар Mach E, чьи очертания будут напоминать стилистику Mustang.

Об этом в Twitter сообщает автоаналитик из США Бози Татаревич. По его словам, электромобиль станет кроссовером с возможным запасом хода в 600 км (чтобы посмотреть тизер, доскролльте новость до конца).

В коротком видео компания показала очертания нового электромобиля. Также в кадре появляются части кузова, которые словно вырезают из дерева или глины.

Сходство с Mustang достигается за счёт рисунка оптики и изгибов кузова. Вероятно, дизайнеры позаимствуют у классического спорткара оформление радиаторной решётки.

The Mustang connection that they're trying to make is pretty clearly visible even here.



The slope of the hood.



The LED lines in the headlights and tailights.



The line on the rear quarter and even the window cutouts a bit. pic.twitter.com/2bUGbFDbIU