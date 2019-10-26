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26 октября • обновлено в 06:36
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В стиле Mustang: компания Ford показала очертания нового электромобиля

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Компания Ford в рамках автосалона в Лос-Анджелесе, который пройдет 17 ноября, покажет новый электрокар Mach E, чьи очертания будут напоминать стилистику Mustang.

Об этом в Twitter сообщает автоаналитик из США Бози Татаревич. По его словам, электромобиль станет кроссовером с возможным запасом хода в 600 км (чтобы посмотреть тизер, доскролльте новость до конца).

Тизер электрокара Ford

Тизер электрокара Ford

motor1.com

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В коротком видео компания показала очертания нового электромобиля. Также в кадре появляются части кузова, которые словно вырезают из дерева или глины.

Сходство с Mustang достигается за счёт рисунка оптики и изгибов кузова. Вероятно, дизайнеры позаимствуют у классического спорткара оформление радиаторной решётки.

Стоит отметить, что в марте 2019 года Ford в США запатентовал торговую марку Mach E. Предполагается, что она будет использоваться для обозначения электрического кроссовера в стиле Mustang.

В то же время в Европе Ford подал заявку на визуальное обозначение логотипа. Изображение представляет собой вариацию галопирующего на радиаторной решетке Ford Mustang жеребца с продольными линиями.

Запатентованный логотип

Запатентованный логотип

motor1.com

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как киевская компания "Миракл Авто" показала концепт электрического суперкара Miracle the One, который, по словам создателей, "не будет иметь аналогов в мире".

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Тема
Электротранспорт
Место
США
Теги
Ford Green Oboz электромобили
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