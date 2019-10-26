У стилі Mustang: компанія Ford показала обриси нового електромобіля

Компанія Ford в рамках автосалону в Лос-Анджелесі, який пройде 17 листопада, покаже новий електрокар Mach E, чиї обриси нагадуватимуть стилістику Mustang.
Про це в Twitter повідомляє автоаналітік з США Бозі Татаревич. За його словами, електромобіль стане кросовером з можливим запасом ходу в 600 км (щоб подивитися тизер, доскрольте новину до кінця).
Тизер електрокара Ford
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У короткому відео компанія показала обриси нового електромобіля. Також в кадрі з'являються частини кузова, які наче вирізають з дерева або глини.
Схожість з Mustang досягається за рахунок малюнка оптики і вигинів кузова. Ймовірно, дизайнери запозичать у класичного спорткара оформлення решітки радіатора.
The Mustang connection that they're trying to make is pretty clearly visible even here.- Bozi Tatarevic (@hoonable) October 24, 2019
The slope of the hood.
The LED lines in the headlights and tailights.
The line on the rear quarter and even the window cutouts a bit. pic.twitter.com/2bUGbFDbIU
Варто зазначити, що в квітні 2019 роки Ford в США запатентував торгову марку Mach E. Передбачається, що вона буде використовуватися для позначення електричного кросовера в стилі Mustang.
У той же час в Європі Ford подав заявку на візуальне позначення логотипу. Зображення є варіацією галопуючого на радіаторних гратах Ford Mustang жеребця з поздовжніми лініями.
Запатентований логотип
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