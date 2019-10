У стилі Mustang: компанія Ford показала обриси нового електромобіля

Компанія Ford в рамках автосалону в Лос-Анджелесі, який пройде 17 листопада, покаже новий електрокар Mach E, чиї обриси нагадуватимуть стилістику Mustang.

Про це в Twitter повідомляє автоаналітік з США Бозі Татаревич. За його словами, електромобіль стане кросовером з можливим запасом ходу в 600 км (щоб подивитися тизер, доскрольте новину до кінця).

У короткому відео компанія показала обриси нового електромобіля. Також в кадрі з'являються частини кузова, які наче вирізають з дерева або глини.

Схожість з Mustang досягається за рахунок малюнка оптики і вигинів кузова. Ймовірно, дизайнери запозичать у класичного спорткара оформлення решітки радіатора.

The Mustang connection that they're trying to make is pretty clearly visible even here.



The slope of the hood.



The LED lines in the headlights and tailights.



The line on the rear quarter and even the window cutouts a bit. pic.twitter.com/2bUGbFDbIU