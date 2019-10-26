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26 жовтня • оновлено в 06:37
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У стилі Mustang: компанія Ford показала обриси нового електромобіля

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Компанія Ford в рамках автосалону в Лос-Анджелесі, який пройде 17 листопада, покаже новий електрокар Mach E, чиї обриси нагадуватимуть стилістику Mustang.

Про це в Twitter повідомляє автоаналітік з США Бозі Татаревич. За його словами, електромобіль стане кросовером з можливим запасом ходу в 600 км (щоб подивитися тизер, доскрольте новину до кінця).

Тизер електрокара Ford

Тизер електрокара Ford

motor1.com

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У короткому відео компанія показала обриси нового електромобіля. Також в кадрі з'являються частини кузова, які наче вирізають з дерева або глини.

Схожість з Mustang досягається за рахунок малюнка оптики і вигинів кузова. Ймовірно, дизайнери запозичать у класичного спорткара оформлення решітки радіатора.

Варто зазначити, що в квітні 2019 роки Ford в США запатентував торгову марку Mach E. Передбачається, що вона буде використовуватися для позначення електричного кросовера в стилі Mustang.

У той же час в Європі Ford подав заявку на візуальне позначення логотипу. Зображення є варіацією галопуючого на радіаторних гратах Ford Mustang жеребця з поздовжніми лініями.

Запатентований логотип

Запатентований логотип

motor1.com

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як київська компанія "Міракл Авто" показала концепт електричного суперкара Miracle the One, який, за словами творців, "не матиме аналогів в світі".

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Тема
Електротранспорт
Місце
США
Теги
Ford Green Oboz електромобілі
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