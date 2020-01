За три хвилини: у Китаї запропонували новий метод заряджання електромобілів

Влада Китаю хоче ввести єдиний стандарт акумуляторів для електромобілів, що дозволить замість заряджання повністю змінювати батарею протягом декількох хвилин.

Про це повідомляє The Next Web. Чиновники впевнені, що в такий спосіб вирішиться проблема тривалого очікування під час "заправки" електрокара.

cleantechnica.com

"Заміна розрядженого акумулятора на заряджений триває на спеціалізованій станції кілька хвилин, що можна порівняти з часом заправки повного бака рідким паливом. Водночас зараз власникам електрокарів доводиться витрачати від декількох десятків хвилин до декількох годин на заряджання", – пише видання.

Проблему можна вирішити завдяки впровадженню єдиного стандарту для підтримки можливості швидкої заміни батареї, впевнені в Китаї. Крім того, необхідно також уніфікувати сервісні станції щодо заміни акумуляторів, підкреслюють експерти.

"Єдиний стандарт системи заміни батареї також зробить електромобілі дешевшими. Зараз вони коштують значно дорожче, ніж машини з бензиновими двигунами, через дорожнечу акумулятора", – пишуть автори.

Система заміни батареї дозволить виключити її ціну з вартості авто. Так акумулятор буде продаватися окремо або здаватися в оренду, зазначає видання.

"Компанії BAIC, BluePark, New Energy Technology і NIO вже тестують систему заміни батареї на своїх електромобілях, причому процес триває приблизно три хвилини", – пише The Next Web.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що компанія Volkswagen створила мобільну зарядну станцію для електрокарів, яка сама знаходить авто і "заправляє" його в автоматичному режимі.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!