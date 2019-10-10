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10 октября • обновлено в 14:07
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/ Электротранспорт

В Индии создали "убийцу" Nissan Leaf: подробности и видео

10.4т Читать материал на украинском

Компания Tata Motors из Индии показала бюджетный электромобиль Tata Nexon. По замыслу создателей, авто должно занять нишу самого продаваемого электрокара в мире, Nissan Leaf.

Об этом сообщает портал Green Cars Report. При этом аналитики отмечают, что точные характеристики электромобиля по-прежнему неизвестны, чтобы делать какие-то выводы (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

autocarindia.com

autocarindia.com

Концепт Tata Nexon

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Tata Nexon станет первым электрокаром на новой электрической платформе Ziptron в формате кроссовера. Создатели не раскрывают точные параметры аккумулятора и мотора, но обещают запас хода в 300 км и возможность быстрой зарядки при восьмилетней гарантии на комплектующие.

Автопроизводитель отметил, что Nexon получит "захватывающие дорожные характеристики и обеспечит комфорт для всех участников поездки". За это компания хочет от $21 тыс., что существенно дешевле, чем цена самого продаваемого электромобиля в мире, NIssan Leaf.

"Мы с гордостью сообщаем, что Nexon будет доступен для частных покупателей в Индии в первом квартале 2020 года. Благодаря использованию новейшей технологии Ziptron, Nexon обещает преодолеть барьеры, существующие сегодня на рынке электромобилей, гарантируя нулевую эмиссию", – заявил президент Tata Electric Mobility Шайлеш Чандра.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как компания Toyota создала электромобиль, который не нужно заряжать: электрокар оборудовали солнечными панелями.

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Тема
Электротранспорт
Место
Индия
Теги
Green Oboz электромобили
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Вахтин Алексей
Вахтин Алексей
Ну Niffan, або Nlssan може і вб'є.
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