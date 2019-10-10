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10 жовтня • оновлено в 14:06
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В Індії створили "вбивцю" Nissan Leaf: подробиці й відео

10.4т Читати матеріал російською

Індійська компанія Tata Motors показала бюджетний електромобіль Tata Nexon. За задумом творців, авто має зайняти нішу найпопулярнішого електрокара у світі, Nissan Leaf.

Про це повідомляє портал Green Cars Report. Водночас аналітики зазначають, що точні характеристики машини, як і раніше, невідомі, щоб робити якісь висновки (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

autocarindia.com

autocarindia.com

Концепт Tata Nexon

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Tata Nexon стане першою моделлю на новій електричній платформі Ziptron у форматі кросовера. Інженери не розкривають точних параметрів акумулятора й мотора, але обіцяють запас ходу 300 км і можливість швидкої зарядки з восьмирічною гарантією на комплектувальні.

Виробник зазначив, що Nexon отримає "приголомшливі дорожні характеристики й забезпечить комфорт для всіх учасників поїздки". За це компанія хоче від $21 тис., що істотно дешевше, ніж коштує Nissan Leaf, що є найбільш поширеним електрокаром у світі.

"Ми з гордістю повідомляємо, що Nexon буде доступний для покупців у Індії в першому кварталі 2020 року. Завдяки використанню новітньої технології Ziptron, він обіцяє подолати бар'єри, що існують сьогодні на ринку електромобілів, гарантуючи нульову емісію", – заявив президент Tata Electric Mobility Шайлеш Чандра.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як компанія Toyota створила електромобіль, який не потрібно заряджати: його обладнали сонячними панелями.

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Тема
Електротранспорт
Місце
Індія
Теги
Green Oboz електромобілі
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Комментарии на сайте не модерированы
Вахтин Алексей
Вахтин Алексей
Ну Niffan, або Nlssan може і вб'є.
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