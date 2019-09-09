У Німеччині запропонували заборонити електросамокати і назвали причину

Глава Асоціації лікарів обов'язкового медичного страхування Німеччини Андреас Гассен закликав заборонити електронні самокати через небезпеку для користувачів і оточуючих.
Про це повідомляє Spiegel, цитуючи побоювання чиновника, який упевнений, що "заборона допоможе запобігти травм".
"Електронні скутери мають бути повністю заборонені, це допоможе запобігти травм. З медичної точки зору вони просто занадто небезпечні, від них потрібно позбавитися", - упевнений Гассен.
За його словами, збільшення кількості самокатів призвело до підвищення числа травм на дорогах.
"Найгірші побоювання справдилися. Скрізь, де ці машини роз'їжджають, у нас значно більше травм. Це починається зі складних переломів рук і ніг і досягає травм голови і смерті. З медичної точки зору було безвідповідально допускати електронні скутери в Німеччині", - заявив медик.
При цьому дослідник нещасних випадків Зігфрід Брокманн з Головної асоціації страховиків (GdV) спростовує слова Гассе.
"Заборона на електронні скутери відразу ж після їх дозволу - це нонсенс. З самого початку було ясно, що аварії можуть статися після легалізації електросамокатів. У нас трапляються аварії за участю велосипедистів - але ніхто б не подумав про те, щоб заборонити їх на дорозі".
За словами Брокмана, необхідні більш жорсткі заходи контролю і більш високі штрафи.
"Занадто багато людей, які їздять парами, або пересуваються на самокаті по тротуарах, або їздять п'яними", - стверджує він.
Електричні самокати були дозволені в Німеччині з середини червня з максимальним обмеженням швидкості в 20 км / год і необхідністю використовувати велосипедні доріжки.
Рух по пішохідних доріжках і в пішохідних зонах для електросамокатів і скутерів заборонено.
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