У Німеччині запропонували заборонити електросамокати і назвали причину

Глава Асоціації лікарів обов'язкового медичного страхування Німеччини Андреас Гассен закликав заборонити електронні самокати через небезпеку для користувачів і оточуючих.

Про це повідомляє Spiegel, цитуючи побоювання чиновника, який упевнений, що "заборона допоможе запобігти травм".

"Електронні скутери мають бути повністю заборонені, це допоможе запобігти травм. З медичної точки зору вони просто занадто небезпечні, від них потрібно позбавитися", - упевнений Гассен.

За його словами, збільшення кількості самокатів призвело до підвищення числа травм на дорогах.

"Найгірші побоювання справдилися. Скрізь, де ці машини роз'їжджають, у нас значно більше травм. Це починається зі складних переломів рук і ніг і досягає травм голови і смерті. З медичної точки зору було безвідповідально допускати електронні скутери в Німеччині", - заявив медик.

Новини В столице Вьетнама планируют ввести запрет на мотоциклы и скутеры

При цьому дослідник нещасних випадків Зігфрід Брокманн з Головної асоціації страховиків (GdV) спростовує слова Гассе.

"Заборона на електронні скутери відразу ж після їх дозволу - це нонсенс. З самого початку було ясно, що аварії можуть статися після легалізації електросамокатів. У нас трапляються аварії за участю велосипедистів - але ніхто б не подумав про те, щоб заборонити їх на дорозі".

За словами Брокмана, необхідні більш жорсткі заходи контролю і більш високі штрафи.

"Занадто багато людей, які їздять парами, або пересуваються на самокаті по тротуарах, або їздять п'яними", - стверджує він.

Електричні самокати були дозволені в Німеччині з середини червня з максимальним обмеженням швидкості в 20 км / год і необхідністю використовувати велосипедні доріжки.

Рух по пішохідних доріжках і в пішохідних зонах для електросамокатів і скутерів заборонено.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Honda представила скутер-позашляховик Supra GTR150 Adventure.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!