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11 листопада • оновлено в 12:23
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Tesla істотно збільшить обсяг батарей електрокарів

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Компанія Tesla збільшить ємність акумуляторів у електромобілях Model S і Model X із трансмісією Plaid.

Про це у Twitter повідомив глава компанії Ілон Маск. Водночас бізнесмен анонсував зміни самої силової установки.

Tesla Model S Plaid

Tesla Model S Plaid

https://cleantechnica.com/

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Один із користувачів запитав Маска, чи планує компанія використовувати акумулятори більшого обсягу в електромобілях Model S і Model X. Глава Tesla відповів ствердно.

Нагадаємо, силова установка Plaid вперше була анонсована у 2015 році, а після орієнтовного виходу у 2020 році встановлюватиметься на всіх легкових електрокарах компанії, крім більш бюджетних Model 3 і Model Y. Наразі відомо, що Plaid включатиме в себе установку трьох електромоторів, покращене шасі, збільшену батарею, а також буде істотно дорожчою за звичайні версій.

Поки що точно невідомо, яку ємність Tesla пропонує для силової установки Plaid, проте раніше глава компанії повідомив, що платформи Model S/X допускають максимальну ємність батареї 120 кВт/год.

Наразі акумулятори для Model S і Model X для версії "Long Range" складають 100 кВт/год.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, як глава компанії Tesla Ілон Маск назвав дату анонсу електричного кіберпікапа Cyber Truck і запропонував "готувати валідол". Спочатку електрокар мали показати публіці влітку, проте дату вирішили перенести.

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Тема
Електротранспорт
Особа
Ілон Маск
Місце
США
Теги
Tesla Green Oboz електромобілі
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