Tesla істотно збільшить обсяг батарей електрокарів

Компанія Tesla збільшить ємність акумуляторів у електромобілях Model S і Model X із трансмісією Plaid.

Про це у Twitter повідомив глава компанії Ілон Маск. Водночас бізнесмен анонсував зміни самої силової установки.

Один із користувачів запитав Маска, чи планує компанія використовувати акумулятори більшого обсягу в електромобілях Model S і Model X. Глава Tesla відповів ствердно.

Нагадаємо, силова установка Plaid вперше була анонсована у 2015 році, а після орієнтовного виходу у 2020 році встановлюватиметься на всіх легкових електрокарах компанії, крім більш бюджетних Model 3 і Model Y. Наразі відомо, що Plaid включатиме в себе установку трьох електромоторів, покращене шасі, збільшену батарею, а також буде істотно дорожчою за звичайні версій.

Yes. To be clear, Plaid powertrain is about a year away from production & applies to S, X & Roadster, but not 3 or Y. Will cost more than our current offerings, but less than competitors.