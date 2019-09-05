Skoda створила незвичайний електровелосипед: з'явилося фото

Компанія Skoda створила гібридний електричний велосипед без педалей, який об'єднує в собі функції скутера і самоката.

Про це повідомляє прес-служба компанії, яка зазначає, що у концепту поки немає класифікації, але є торговельне найменування – Klement.

Концепт електровелосипеда під кодовою назвою Klement skoda-storyboard.com

Призначений для поїздок в межах міста велосипед отримав раму з односторонньою "підвіскою", оскільки амортизація досягається за рахунок среднешироких шин Schwalbe Super Moto-X.

Під втулку заднього колеса вбудований електромотор 4 кВт (5.4 к.с.), який розганяє велосипед до швидкості 45 км/ч.

Дві портативні літій-іонні батареї мають сумарну ємність 1.25 кВт*год, і завдяки досить малій вазі (25 кг) Klement на одній зарядці проходить дистанцію до 62 км.

У велосипеда немає педалей, є тільки пара змінюючих своє становище підніжок - нахил вперед працює як газ, нахил назад – як рекуперативне гальмо, оснащене ABS.

Кермо позбавлене будь-яких важелів і перемикачів, лише в центрі знаходиться керуюча освітленням, індикаторами і дзвінком кнопка.

Щоб контролювати стан батареї і швидкість велосипеда, до рами необхідно прикріпити смартфон і завантажити додаток.

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