"Такие вот дела, Илон": украинец похвастался уникальным изобретением

Украинский изобретатель Сергей Каминский заявил, что тестирует сверхэффективные и одновременно недорогие батареи, которые могут стать заменой литий-ионных.

Об этом сообщает "Ліга Tech". По словам изобретателя, созданный им материал можно будет использовать в аккумуляторах и накопителях энергии.

electrochem.org

По словам Каминского, созданный им углеродный материал является самым энергоемким в мире, однако не токсичен, поскольку изготовлен из отходов сельского хозяйства. Со следующего года бизнесмен обещает начать производство аккумуляторов нового типа.

“Мы фактически уже производим батареи. В Украине продажи пока не планируются. У нас на несколько лет вперед очередь из-за рубежа. Предварительные заказы - от некоторых компаний из Германии и ОАЭ”, – заявил изобретатель.

Присланные изобретателем фото аккумуляторов liga.net

Каминский также показал сравнительную таблицу своих будущих аккумуляторов, сравнив их с аккумуляторами Tesla. Исходя из таблицы, украинский аналог якобы в несколько раз превосходит аккумулятор Tesla по количеству перезарядок, по скорости зарядки и по себестоимости.

Сравнительная таблица liga.net

При этом Каминский сравнивает классические аккумуляторы с "химическим заводом" и отмечает, что в случае повреждения обычных батарей люди получают "пары серной кислоты", при этом его аккумулятор в случае повреждения "будет выделять водяной пар с ионами йода".

В свое время разработчик также отмечал, что в мае 2017 года отдал свой материал на анализ в лабораторию Института Сорбции и Проблем Эндоэкологии НАН Украины (ИСПЭ). Журналисты связались со старшим научным сотрудником лаборатории, где получили ответ: "свойства углеродного материала действительно измерялись в институте, однако для одного образца с недостаточным количеством материала, что приводит к погрешности".

"Институт не проводил измерения емкости материала ни в щелочном, ни в органическом электролите. Заявленные удельные энергоемкости материала - фантастические. Не описано, что является катодом, что является анодом. Это не должно быть секретом. 10 000 циклов – кто-то может это подтвердить? И самое главное: когда у них было время на проведение такого эксперимента?" – отметили в институте.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как школьник из Украины совершил "промышленную эко-революцию" благодаря изобретению новой технологии переработки падшей листвы в бумагу.

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