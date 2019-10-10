"Такие вот дела, Илон": украинец похвастался уникальным изобретением

Украинский изобретатель Сергей Каминский заявил, что тестирует сверхэффективные и одновременно недорогие батареи, которые могут стать заменой литий-ионных.
Об этом сообщает "Ліга Tech". По словам изобретателя, созданный им материал можно будет использовать в аккумуляторах и накопителях энергии.
electrochem.org
По словам Каминского, созданный им углеродный материал является самым энергоемким в мире, однако не токсичен, поскольку изготовлен из отходов сельского хозяйства. Со следующего года бизнесмен обещает начать производство аккумуляторов нового типа.
“Мы фактически уже производим батареи. В Украине продажи пока не планируются. У нас на несколько лет вперед очередь из-за рубежа. Предварительные заказы - от некоторых компаний из Германии и ОАЭ”, – заявил изобретатель.
Присланные изобретателем фото аккумуляторов
liga.net
Каминский также показал сравнительную таблицу своих будущих аккумуляторов, сравнив их с аккумуляторами Tesla. Исходя из таблицы, украинский аналог якобы в несколько раз превосходит аккумулятор Tesla по количеству перезарядок, по скорости зарядки и по себестоимости.
Сравнительная таблица
liga.net
При этом Каминский сравнивает классические аккумуляторы с "химическим заводом" и отмечает, что в случае повреждения обычных батарей люди получают "пары серной кислоты", при этом его аккумулятор в случае повреждения "будет выделять водяной пар с ионами йода".
В свое время разработчик также отмечал, что в мае 2017 года отдал свой материал на анализ в лабораторию Института Сорбции и Проблем Эндоэкологии НАН Украины (ИСПЭ). Журналисты связались со старшим научным сотрудником лаборатории, где получили ответ: "свойства углеродного материала действительно измерялись в институте, однако для одного образца с недостаточным количеством материала, что приводит к погрешности".
"Институт не проводил измерения емкости материала ни в щелочном, ни в органическом электролите. Заявленные удельные энергоемкости материала - фантастические. Не описано, что является катодом, что является анодом. Это не должно быть секретом. 10 000 циклов – кто-то может это подтвердить? И самое главное: когда у них было время на проведение такого эксперимента?" – отметили в институте.
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