"Такі ось справи, Ілоне": українець похвалився унікальним винаходом

Український винахідник Сергій Камінський заявив, що тестує надефективні і водночас недорогі батареї, які можуть стати заміною літій-іонних.

Про це повідомляє "Ліга Tech". За словами винахідника, створений ним матеріал можна буде використовувати в акумуляторах і накопичувачах енергії.

electrochem.org

За словами Камінського, створений вуглецевий матеріал є найбільш енергоємним у світі, проте не є токсичним, оскільки виготовлений з відходів сільського господарства. З наступного року бізнесмен обіцяє почати виробництво акумуляторів нового типу.

"Ми фактично вже виробляємо батареї. В Україні продажі поки не плануються. У нас на кілька років вперед черга з-за кордону. Попередні замовлення – від деяких компаній з Німеччини та ОАЕ", – заявив винахідник.

Надіслані винахідником фото акумуляторів liga.net

Камінський також показав порівняльну таблицю своїх майбутніх акумуляторів, порівнявши їх із акумуляторами Tesla. Виходячи з таблиці, український аналог нібито у кілька разів перевершує акумулятор Tesla за кількістю перезаряджень, за швидкістю зарядки і за собівартістю.

Порівняльна таблиця liga.net

При цьому Камінський називає класичні акумулятори "хімічним заводом" і зазначає, що в разі пошкодження звичайних батарей люди отримують "пари сірчаної кислоти", при цьому його акумулятор у разі пошкодження "виділятиме водяну пару з іонами йоду".

Свого часу розробник також зазначав, що у травні 2017 року віддав свій матеріал на аналіз у лабораторію Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України (ІСПЕ). Журналісти зв'язалися зі старшим науковим співробітником лабораторії, де отримали відповідь: "Властивості вуглецевого матеріалу дійсно вимірювалися в інституті, проте для одного зразка з недостатньою кількістю матеріалу, що призводить до похибки".

"Інститут не проводив вимірювання ємності матеріалу ні в лужному, ні в органічному електроліті. Заявлені питомі енергоємності матеріалу – фантастичні. Не описано, що є катодом, що є анодом. Це не має бути секретом. 10 000 циклів – хтось може це підтвердити? І найголовніше: коли у них був час на проведення такого експерименту?" – зазначили в інституті.

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