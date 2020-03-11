Mercedes-Benz рассекретила свой новый электромобиль eVito

Концерн Daimler показал новую версию электрического фургона Mercedes-Benz eVito для европейского рынка.

Об этом сообщает The Verge. По заявлению производителя, авто сможет проезжать на одном заряде до 421 км.

Электромобиль Mercedes-Benz eVito theverge.com

Обновленный eVito получил батарейный блок емкостью 90 кВт*ч. Электрокар оборудован зарядным устройством на 50 кВт*ч, однако инженеры установили также быструю зарядку на 110 кВт*ч, которая позволит зарядить батарею с 10% до 80% менее чем за 45 минут.

Электромобиль Mercedes-Benz eVito theverge.com

Электродвигатель, используемый eVito, имеет мощность около 200 лошадиных сил. По словам компании, машина способна проезжать на одном заряде до 421 километра (по циклу NEDC) – это более чем в два раза больше, чем у предыдущей модели, имеющей запас хода 150 км.

Электромобиль Mercedes-Benz eVito theverge.com

В оснащение eVito входят система экстренного торможения и адаптивный круиз-контроль. В салоне расположен, в частности, 7-дюймовый сенсорный экран, совместимый с Apple CarPlay. Среди прочего, фургон оборудован LTE-модемом.

Ожидается, что обновленный eVito поступит в продажу летом 2020 года.

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