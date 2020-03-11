Mercedes-Benz розсекретила свій новий електромобіль eVito

Концерн Daimler показав нову версію електричного фургона Mercedes-Benz eVito для європейського ринку.

Про це повідомляє The Verge. За заявою виробника, авто зможе проїжджати на одному заряді до 421 км.

Електромобіль Mercedes-Benz eVito theverge.com

Оновлений eVito отримав комплект елементів живлення ємністю 90 кВт*год. Електрокар обладнано зарядним пристроєм на 50 кВт*год, проте інженери встановили також швидку зарядку на 110 кВт*год, яка дозволить зарядити батарею з 10% до 80% менше ніж за 45 хвилин.

Електромобіль Mercedes-Benz eVito theverge.com

Електродвигун, який використовується eVito, має потужність близько 200 кінських сил. За словами компанії, машина здатна проїжджати на одному заряді до 421 кілометра (по циклу NEDC) – це більш ніж в два рази більше, ніж у попередньої моделі, що має запас ходу 150 км.

Електромобіль Mercedes-Benz eVito theverge.com

В оснащення eVito входять система екстреного гальмування і адаптивний круїз-контроль. У салоні розташований, зокрема, 7-дюймовий сенсорний екран, сумісний з Apple CarPlay. Серед іншого, фургон обладнано LTE-модемом.

Очікується, що оновлений eVito надійде в продаж влітку 2020 року.

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