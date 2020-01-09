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9 января • обновлено в 04:06
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Электрокарам Mazda насильно обрежут запас хода

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Японская компания Mazda заявила, что будет создавать электромобили с аккумуляторами малой емкости, поскольку считает электрокары с большим запасом хода "менее экологически чистыми".

К такому решению руководство концерна пришло после анализа жизненного цикла автомобилей разных типов, сообщает Autocar. По мнению исследователей Mazda, батареи высокой емкости в итоге наносят окружающей среде больше вреда, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

Электромобиль Mazda

Электромобиль Mazda

cnet.com

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"Мы изучили весь путь создания автомобиля "от добычи до утилизации" и возникающие при этом выбросы углерода. Электрокар с батареей на 95 кВт*ч в совокупности станет причиной большего количества выбросов СО2 в атмосферу, чем новый дизельный автомобиль Mazda Skyactiv, даже если на менять аккумулятор каждые 160 тыс. км", – заявил руководитель отдела разработки и проектирования продуктов Mazda Europe Йоахим Кунц во время выступления в Португалии на испытаниях прототипа нового электромобиля MX-30.

По словам Кунца, при создании электрического транспорта самым рациональным решением с точки зрения экологии и защиты окружающей среды станет использование аккумулятора емкостью 35 кВт*ч. Электромобиль с батареей такого объема на каждые 80 тыс. км пробега станет причиной меньшего количества выбросов СО2 по сравнению с дизельным автомобилем, уверены в компании.

Кроме того, преимуществом электромобиля MX-30 станет большая чем у конкурентов дальность действия на киловатт-час батареи, поскольку аккумулятор малой емкости весит намного меньше. Это снижает количество энергии, необходимой для движения автомобиля, уверены в руководстве Mazda.

"Большинство автопроизводителей согласны с тем, что средний европейский водитель преодолевает около 55 км в день, поэтому Mazda утверждает, что MX-30 будет иметь достаточную дальность для большинства владельцев", – отмечает издание.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Mazda на 46-ом Токийском шоу в 2019 году показала электромобиль MX-30 с уникальной структурой корпуса.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Электротранспорт
Место
Япония
Теги
Green Oboz Mazda электромобили
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