Електрокарам Mazda насильно обріжуть запас ходу

Японська компанія Mazda заявила, що буде створювати електромобілі з акумуляторами малої ємності, оскільки вважає електрокари з великим запасом ходу "менш екологічно чистими".

До такого рішення керівництво концерну прийшло після аналізу життєвого циклу автомобілів різних типів, повідомляє Autocar. На думку дослідників Mazda, батареї високої місткості в результаті завдають довкіллю більше шкоди, ніж автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння.

Електромобіль Mazda cnet.com

"Ми вивчили весь шлях створення автомобіля "від видобутку до утилізації" та викиди вуглецю, які при цьому виникають. Електрокар із батареєю на 95 кВт*год в сукупності стане причиною більшої кількості викидів СО2 в атмосферу, ніж новий дизельний автомобіль Mazda Skyactiv, навіть якщо на міняти акумулятор кожні 160 тис. км", – заявив керівник відділу розробки і проєктування продуктів Mazda Europe Йоахим Кунц під час виступу в Португалії на випробуваннях прототипу нового електромобіля MX-30.

За словами Кунца, при створенні електричного транспорту найбільш раціональним рішенням із точки зору екології і захисту навколишнього середовища стане використання акумулятора ємністю 35 кВт*год. Електромобіль із батареєю такого обсягу на кожні 80 тис. rм пробігу стане причиною меншої кількості викидів СО2 порівняно з дизельним автомобілем, впевнені в компанії.

Крім того, перевагою електромобіля MX-30 стане більша, ніж у конкурентів, дальність дії на кіловат-годину батареї, оскільки акумулятор малої місткості важить набагато менше. Це знижує кількість енергії, необхідної для руху автомобіля, упевнені в керівництві Mazda.

"Більшість автовиробників згодна з тим, що середній європейський водій долає близько 55 км на день, тому Mazda стверджує, що MX-30 буде мати достатню дальність для більшості власників", – відзначає видання.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Mazda на 46-му Токійському шоу в 2019 році показала електромобіль MX-30 з унікальною структурою корпусу.

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