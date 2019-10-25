Mazda показала свой первый электрокар с уникальной структурой корпуса

Компания Mazda на 46-ом Токийском шоу в 2019 году показала электромобиль MX-30, задние двери которого открываются против движения.

Об этом сообщает Motor1. Издание отмечает, что передние двери электрокара раскрываются на 82 градуса, задние – на 80.

Mazda MX-30 motor1.com

MX-30 работает на литий-ионном аккумуляторе мощностью 35,5 кВт с запасом хода на 200 км, который заряжается до 80% за 40 минут. Внутри электромобиль украшен панелями из пробкового дерева и оборудован дополнительным сенсорным экраном для климат-контроля.

Mazda MX-30 motor1.com

Mazda MX-30 motor1.com

Mazda MX-30 motor1.com

В MX-30 работает система безопасности, которая выключит подачу энергии, если машина с чем-то столкнется. Аккумулятор укрыт жаропрочным материалом, установлен в жесткой раме и имеет систему охлаждения.

Mazda MX-30 motor1.com

Mazda MX-30 motor1.com

Mazda MX-30 motor1.com

Новая модель появится в продаже в Японии во второй половине 2020 года. Также ее будут продавать в США и Европе, но точные даты и цены пока неизвестны.

Mazda MX-30 motor1.com

Mazda MX-30 motor1.com

Mazda MX-30 motor1.com

Mazda MX-30 motor1.com

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как шведский стартап Unity анонсировал старт продаж своего одноместного электрокара, который при стартовой цене в $19 600 станет одним из самых дешевых электромобилей в мире.

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