Mazda показала свой первый электрокар с уникальной структурой корпуса

Компания Mazda на 46-ом Токийском шоу в 2019 году показала электромобиль MX-30, задние двери которого открываются против движения.
Об этом сообщает Motor1. Издание отмечает, что передние двери электрокара раскрываются на 82 градуса, задние – на 80.
Mazda MX-30
motor1.com
MX-30 работает на литий-ионном аккумуляторе мощностью 35,5 кВт с запасом хода на 200 км, который заряжается до 80% за 40 минут. Внутри электромобиль украшен панелями из пробкового дерева и оборудован дополнительным сенсорным экраном для климат-контроля.
Mazda MX-30
motor1.com
Mazda MX-30
motor1.com
Mazda MX-30
motor1.com
В MX-30 работает система безопасности, которая выключит подачу энергии, если машина с чем-то столкнется. Аккумулятор укрыт жаропрочным материалом, установлен в жесткой раме и имеет систему охлаждения.
Mazda MX-30
motor1.com
Mazda MX-30
motor1.com
Mazda MX-30
motor1.com
Новая модель появится в продаже в Японии во второй половине 2020 года. Также ее будут продавать в США и Европе, но точные даты и цены пока неизвестны.
Mazda MX-30
motor1.com
Mazda MX-30
motor1.com
Mazda MX-30
motor1.com
Mazda MX-30
motor1.com
Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как шведский стартап Unity анонсировал старт продаж своего одноместного электрокара, который при стартовой цене в $19 600 станет одним из самых дешевых электромобилей в мире.
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