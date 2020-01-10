Електромобілі Smart почнуть створювати в Китаї: озвучено терміни

Німецька компанія Mercedes-Benz і китайський автовиробник Geely анонсували початок спільного виробництва електромобілів Smart в Китаї. Перші авто з'являться на ринку в 2022 році.

Про це повідомляє Electrek. За даними видання, в угоду інвестують 5,4 млрд юанів (близько $780 млн).

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За даними видання, зараз компанії отримали схвалення від властей Китаю, і можуть зосередитися на організації спільного виробництва електрокарів на території КНР. Нове спільне підприємство Smart Automobile отримало капітал з рівними частками від обох компаній.

Штаб-квартира підприємства буде розташована в бухті Ханчжоу в прибережному місті Нінбо. Продажі випущених електромобілів будуть здійснюватися в Китаї та Німеччини.

"Після отримання всіх необхідних дозволів, ми готові до створення спільного підприємства. На базі потужностей нової компанії буде створено нове покоління інтелектуальних електромобілів з нульовим викидом", – заявив глава правління концернів Daimler AG і Mercedes-Benz Ола Кялленіус.

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