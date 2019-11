Электрический пикап Rivian R1T совершил заезд через пустыню без подзарядки: фото и видео

В Аргентине электрический пикап Rivian R1T совершил путешествие на 500 км без подзарядки по пустыне у подножья Анд.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Вместе с заездом по пустынному бездорожью представители компании также совершили поездку на электрокаре в одной из провинций Канады.

Испытания электрического пикапа R1T прошли во время съемок развлекательной передачи известного актера Эвана МакГрегора о путешествиях. В компании Rivian утверждают, что во время заезда по пустыне пикап преодолел расстояние более 500 км без подзарядки.

"В течение нескольких месяцев наш режим состоит в том, чтобы ежедневно проезжать сотни миль по смешанной местности – от крутых горных склонов, которые длятся часами, до грязных бесконечных дорог. Путешествие можно сравнить с марафонским забегом, который периодически прерывается на интенсивные спринты", – сообщили участники заезда.

Rivian R1T оснащен электрической трансмиссией и получил по электродвигателю на каждое колесо суммарной мощностью 562 кВт. До 100 км/ч электрокар способен разогнаться за 3 секунды, утверждают создатели.

Также авто оснащено аккумулятором емкостью 180 кВт⋅ч, что гарантирует запас хода более 600 км. В целом пикап способен перевозить грузы весом 800 кг.

Электрокар получит набор датчиков для автономной езды, высокоточный GPS и три розетки для бытовых устройств в кузове. Ориентировочно, поставки R1T начнутся в конце 2020 года.

