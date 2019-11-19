Электрический пикап Rivian R1T совершил заезд через пустыню без подзарядки: фото и видео

В Аргентине электрический пикап Rivian R1T совершил путешествие на 500 км без подзарядки по пустыне у подножья Анд.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Вместе с заездом по пустынному бездорожью представители компании также совершили поездку на электрокаре в одной из провинций Канады.

Электрический пикап Rivian R1T insideevs.com

Испытания электрического пикапа R1T прошли во время съемок развлекательной передачи известного актера Эвана МакГрегора о путешествиях. В компании Rivian утверждают, что во время заезда по пустыне пикап преодолел расстояние более 500 км без подзарядки.

Электрический пикап Rivian R1T electrek.co

Электрический пикап Rivian R1T insideevs.com

"В течение нескольких месяцев наш режим состоит в том, чтобы ежедневно проезжать сотни миль по смешанной местности – от крутых горных склонов, которые длятся часами, до грязных бесконечных дорог. Путешествие можно сравнить с марафонским забегом, который периодически прерывается на интенсивные спринты", – сообщили участники заезда.

Электрический пикап Rivian R1T electrek.co

Электрический пикап Rivian R1T electrek.co

Rivian R1T оснащен электрической трансмиссией и получил по электродвигателю на каждое колесо суммарной мощностью 562 кВт. До 100 км/ч электрокар способен разогнаться за 3 секунды, утверждают создатели.

Электрический пикап Rivian R1T insideevs.com

Также авто оснащено аккумулятором емкостью 180 кВт⋅ч, что гарантирует запас хода более 600 км. В целом пикап способен перевозить грузы весом 800 кг.

Электрический пикап Rivian R1T electrek.co

Электрический пикап Rivian R1T electrek.co

Электрокар получит набор датчиков для автономной езды, высокоточный GPS и три розетки для бытовых устройств в кузове. Ориентировочно, поставки R1T начнутся в конце 2020 года.

Электрический пикап Rivian R1T insideevs.com

Our team is on a long distance journey through South America with the R1T. See how the adventure is going here: https://t.co/LmdH9rAswQ pic.twitter.com/ezbZ8MX23o — Rivian (@Rivian) November 15, 2019

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как китайский стартап Neuron EV на международной выставке China International Import Expo в Шанхае показал концепт электрокара в кузове пикапа.

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