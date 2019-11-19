Електричний пікап Rivian R1T зробив заїзд через пустелю без підзарядки: фото і відео

В Аргентині електричний пікап Rivian R1T здійснив подорож на 500 км без підзарядки по пустелі біля підніжжя Анд.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Разом з заїздом по безлюдному бездоріжжю представники компанії також здійснили поїздку на електрокарі в одній з провінцій Канади.

Електричний пікап Rivian R1T insideevs.com

Випробування електричного пікапа R1T пройшли під час зйомок розважальної передачі відомого актора Евана МакГрегора про подорожі. У компанії Rivian стверджують, що під час заїзду по пустелі пікап подолав відстань понад 500 км без підзарядки.

Електричний пікап Rivian R1T electrek.co

Електричний пікап Rivian R1T insideevs.com

"Протягом кількох місяців наш режим полягає в тому, щоб щодня проїжджати сотні миль бездоріжжям – від крутих гірських схилів, які тривають годинами, до брудних нескінченних доріг. Подорож можна порівняти з марафонським забігом, який періодично переривається на інтенсивні спринти", – повідомили учасники заїзду.

Електричний пікап Rivian R1T electrek.co

Електричний пікап Rivian R1T electrek.co

Rivian R1T оснащений електричною трансмісією і отримав по електродвигуну на кожне колесо сумарною потужністю 562 кВт. До 100 км/год електрокар здатний розігнатися за 3 секунди, стверджують у компанії.

Електричний пікап Rivian R1T insideevs.com

Також авто оснащено акумулятором ємністю 180 кВт⋅ч, що гарантує запас ходу більше 600 км. В цілому пікап здатний перевозити вантажі вагою 800 кг.

Електричний пікап Rivian R1T electrek.co

Електричний пікап Rivian R1T electrek.co

Електрокар отримає набір датчиків для автономної їзди, високоточний GPS і три розетки для побутових пристроїв в кузові. Орієнтовно, поставки R1T почнуться в кінці 2020 року.

Електричний пікап Rivian R1T insideevs.com

Our team is on a long distance journey through South America with the R1T. See how the adventure is going here: https://t.co/LmdH9rAswQ pic.twitter.com/ezbZ8MX23o - Rivian (@Rivian) November 15, 2019

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як китайський стартап Neuron EV на міжнародній виставці China International Import Expo в Шанхаї показав концепт електрокара в кузові пікапа.

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