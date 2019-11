Електричний пікап Rivian R1T зробив заїзд через пустелю без підзарядки: фото і відео

В Аргентині електричний пікап Rivian R1T здійснив подорож на 500 км без підзарядки по пустелі біля підніжжя Анд.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Разом з заїздом по безлюдному бездоріжжю представники компанії також здійснили поїздку на електрокарі в одній з провінцій Канади.

Випробування електричного пікапа R1T пройшли під час зйомок розважальної передачі відомого актора Евана МакГрегора про подорожі. У компанії Rivian стверджують, що під час заїзду по пустелі пікап подолав відстань понад 500 км без підзарядки.

"Протягом кількох місяців наш режим полягає в тому, щоб щодня проїжджати сотні миль бездоріжжям – від крутих гірських схилів, які тривають годинами, до брудних нескінченних доріг. Подорож можна порівняти з марафонським забігом, який періодично переривається на інтенсивні спринти", – повідомили учасники заїзду.

Rivian R1T оснащений електричною трансмісією і отримав по електродвигуну на кожне колесо сумарною потужністю 562 кВт. До 100 км/год електрокар здатний розігнатися за 3 секунди, стверджують у компанії.

Також авто оснащено акумулятором ємністю 180 кВт⋅ч, що гарантує запас ходу більше 600 км. В цілому пікап здатний перевозити вантажі вагою 800 кг.

Електрокар отримає набір датчиків для автономної їзди, високоточний GPS і три розетки для побутових пристроїв в кузові. Орієнтовно, поставки R1T почнуться в кінці 2020 року.

Our team is on a long distance journey through South America with the R1T. See how the adventure is going here: https://t.co/LmdH9rAswQ pic.twitter.com/ezbZ8MX23o