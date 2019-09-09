Украина вошла в ТОП-5 лидеров Европы по ветроэнергетике: как удалось

Украинцы планируют активно использовать силу ветра для производства чистой энергии. Так, по информации отраслевого ресурса Ассоциации владельцев ветроэлектростанций Wind Europe, наша стране вошла в ТОП-5 лидеров европейских стран по динамике развития ветроэнергетики - только за первое полугодие в Украине установили несколько ветроэнергетических объектов общей мощностью 262 МВт. Для сравнения мощность одного энергоблока Запорожской АЭС – 1000 МВт. Так какие же существуют типы промышленных ветровых электростанций в мире и Украине?

Об этом и других аспектах ветроэнергетики читайте в тексте OBOZREVATEL.

По информации главы правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрея Конеченкова, правильно будет разделить их на два типа – наземные и оффшорные (морские).

Наземные

Это самый распространенный вид ветряных станций. Их обычно строят на возвышенностях, в местах, где есть хорошая сила ветра. Построить ветряк можно в течение недели, если подготовить площадку и подготовить соответствующую строительную технику. Кран для монтажа нужен с размахом стрелы – более 50 м. Ну, и подъездные пути для того, чтобы доставить башню длиной в сто метров.

Одним из крупнейших в Украине проектов ветряных станций является Ботиевская ВЭС (200 МВт). Используя ее мощность, можно обеспечить электричеством в течение пяти месяцев такой город, как Запорожье со всеми промышленными объектами. В Ботиевскую ВЭС инвестировано более 300 миллионов евро.

А вот в мире лидирует китайский ветропарк Ганьсу (это настоящий "лес" из 7 000 турбин). Он уже достиг мощности порядка 8 ГВт, но китайцы на этом не останавливаются и задекларировали ее увеличение в следующем году до 20 ГВт. Стоимость этого проекта - порядка 17 миллиарда американских долларов.

Оффшорные (морские)

Оффшорные ветростанции могут строить как рядом с берегом, так и довольно далеко от него – (на расстоянии порядка 10-15 км). Большой плюс – сильный морской ветер. Степень эффективности такого типа энергообъектов зависит именно от этого показателя. Ну, а минус очень высокая себестоимость строительства.

Башни ветрогенераторов устанавливают на фундаменты из свай, забитых на глубину до 30 метров. Даже при большой выработке электричества, окупаемость у таких станций намного дольше, чем у наземных ветряков (капитальные затраты оффшорной ВЭС в полтора-два раза выше по сравнению с наземной ВЭС).

Решить проблему может увеличение мощности и количества ветряков, но возникает вопрос надежности и прочности. Ну, и еще одна проблема – во время шторма к такому ветропарку практически не добраться.

В Украине оффшорных станций нет, в в мире один из лидеров – Британия.

Так, их оффшорный ветропарк Walney Extension занимает площадь равную 20 000 футбольных полей (располагается возле побережья Великобритании). В ветропарке – 87 турбин, стоимость проекта - 1 млрд. британских фунтов.

Также существует такая разновидность оффшорных ветростанций, как плавающая ветровая станция. Ветровые турбины таких станций располагаются на плавающих платформах, которые крепятся к морскому дну на специальном якоре. Их основное преимущество - размещение в водах с глубиной морского дна – до 800 метров.

В 2017 году первая в мире плавающая оффшорная ветровая станция Hywind Scotland дала ток в Шотландии. Ее мощность 30 МВт – может обеспечить электричеством 22 000 местных домохозяйств. Проект состоит из пяти ветряных турбин, которые закреплены якорем в морском дне на глубине шельфа до 120 м.

С одной стороны, такой тип ветровых электростанции позволяет использовать более сильные, чем на суше, воздушные потоки, но с другой стороны, выработка ими электроэнергии очень сильно зависит от погодных условий.

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