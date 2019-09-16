Головна Новини
16 вересня • оновлено в 17:25
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Сонячна енергетика

Росії приготуватися? Стало відомо, коли у світі зникне "монополія" газу

2.3т Читати матеріал російською

До 2035 року використовувати поновлювані джерела енергії стане вигідніше, ніж викопне паливо.

Про це йдеться у звіті американської некомерційної організації Rocky Mountain Institute (RMI), яка займається питаннями альтернативної енергетики. Крім того, аналітики організації зазначають, що 2019 рік є переломним для "зеленої" галузі.

Росії приготуватися? Стало відомо, коли у світі зникне "монополія" газу

Новини
У США навчилися використовувати енергію нічного неба: як це працює

"Аналіз демонструє переконливі докази того, що 2019 рік є переломним, і тепер економіка надає перевагу чистій енергії майже в усіх галузях, які працюють на газі", – йдеться в звіті.

За даними інституту, до 2035 року використання більше ніж 90% електростанцій, що працюють на природному газі, стане менш рентабельним, ніж будівництво сонячних і вітряних ферм із системами зберігання і розподілу енергії.

"Ми вважаємо, що "газовий кордон" вже пройдено, і подальші інвестиції в газові проєкти можуть призвести до втрати десятків мільярдів доларів до середини 2030-х років, коли нові газові заводи і трубопроводи швидко стануть неекономічними, оскільки ціни на чисту енергію продовжують падати", – наголошують автори звіту.

Новини
І це не газ: назване головне джерело енергії майбутнього

В організації впевнені, що постійне підвищення рентабельності електрики, виробленої за допомогою поновлюваних джерел енергії, поступово знижує попит на видобуток газу, що з часом призведе до ситуації, коли ціна на газ почне зростати.

"З часом середня вартість доправленого газу виросте на 30 – 140% від очікуваного рівня, що призведе до значних витрат для клієнтів та інвесторів", – повідомляється у звіті RMI.

Експерти також наводять приклад деяких областей США, в яких енергетичні компанії поступово скорочують або взагалі відмовляються від інвестицій у нафтогазову енергетику.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що Україна увійшла у ТОП-5 лідерів Європи з вітроенергетики.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "газопровод" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
газопровод
Місце
США
Тег
Альтернативна енергетика
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
3
Смішно
10
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
В чём сила брат? В правде, тогда почему ты такой лжец?
В чём сила брат? В правде, тогда почему ты такой лжец?
Не модерированый обоз, я повторю: сырьевой придаток Европы может спать спокойно. Не срослось с СП-2 ? Не беда ! Есть ещё куда строить газопроводы: Африка, Антарктида, Латинская Америка.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
CARGO 100
CARGO 100
Пилите свою ГТС на стойки для ветряных ферм ...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel