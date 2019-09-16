Росії приготуватися? Стало відомо, коли у світі зникне "монополія" газу

До 2035 року використовувати поновлювані джерела енергії стане вигідніше, ніж викопне паливо.

Про це йдеться у звіті американської некомерційної організації Rocky Mountain Institute (RMI), яка займається питаннями альтернативної енергетики. Крім того, аналітики організації зазначають, що 2019 рік є переломним для "зеленої" галузі.

"Аналіз демонструє переконливі докази того, що 2019 рік є переломним, і тепер економіка надає перевагу чистій енергії майже в усіх галузях, які працюють на газі", – йдеться в звіті.

За даними інституту, до 2035 року використання більше ніж 90% електростанцій, що працюють на природному газі, стане менш рентабельним, ніж будівництво сонячних і вітряних ферм із системами зберігання і розподілу енергії.

"Ми вважаємо, що "газовий кордон" вже пройдено, і подальші інвестиції в газові проєкти можуть призвести до втрати десятків мільярдів доларів до середини 2030-х років, коли нові газові заводи і трубопроводи швидко стануть неекономічними, оскільки ціни на чисту енергію продовжують падати", – наголошують автори звіту.

В організації впевнені, що постійне підвищення рентабельності електрики, виробленої за допомогою поновлюваних джерел енергії, поступово знижує попит на видобуток газу, що з часом призведе до ситуації, коли ціна на газ почне зростати.

"З часом середня вартість доправленого газу виросте на 30 – 140% від очікуваного рівня, що призведе до значних витрат для клієнтів та інвесторів", – повідомляється у звіті RMI.

Експерти також наводять приклад деяких областей США, в яких енергетичні компанії поступово скорочують або взагалі відмовляються від інвестицій у нафтогазову енергетику.

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