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15 січня • оновлено в 13:56
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/ Сонячна енергетика

Автор української "сонячної черепиці" розповів, скільки на ній можна заробити

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Українець Павло Ріка, який створив унікальну сонячну черепицю River Solar, розповів про її відміну від зарубіжних аналогів і можливості заробітку.

У листопаді 2019 року винахідник отримав премію від організації UNIDO, яка входить в структуру ООН, а вже навесні 2020 року планується почати її серійне виробництво, повідомляє OBOZREVATEL. За словами самого Павла, його розробкою вже зацікавилися закордонні компанії.

Павло Річка

Павло Річка

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Потужність сонячної черепиці River Solar, яку винайшов Річка, становить 180 Вт на м². Приватний будинок середнього розміру, у якого площа зверненої на південну сторону покрівлі становить хоча б 100 м², отримає 18 кВт встановленої потужності, чого достатньо для забезпечення всього будинку необхідною електроенергією, зазначає винахідник.

Створені в Україні панелі сонячної черепиці

Створені в Україні панелі сонячної черепиці

facebook.com/profile.php?id=100015654976575

"Наша черепиця істотно дешевша, ніж закордонні аналоги. Якщо порівнювати її з німецькою Solteq, вартість якої 380 євро/м² (близько 10 тис. грн), то наша черепиця в серійному виробництві обійдеться в $180/м² (близько 4300 грн). Також наш продукт простіше у виготовленні в порівнянні з європейськими аналогами при збереженні аналогічної якості. Також ми використовуємо алюмінієвий профіль унікальної форми, який дозволяє з'єднувати сонячні плитки в єдине дахове покриття", – розповів Павло Річка.

При цьому український винахідник уточнює, що порівнювати сонячну черепицю з встановленими на даху фотоелектричними модулями не зовсім коректно. За його словами, клієнти часто порівнюють "сонячний дах" зі встановленніми сонячними панелями.

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"Заробіток – трохи не те слово для інтегрованих сонячних модулів. Адже ніхто не рахує, скільки можна заробити на стінах будинку, вікнах, фундаменті. Сонячна станція на 12 кВт під ключ обійдеться в $ 12 тис. і займе на даху 64 м², отже 1 м² коштуватиме $187, з якого можна отримати 187 Вт встановленої потужності. З урахуванням покрівельного матеріалу ціна зросте приблизно до $247 за 187 Вт. При цьому черепиця River Solar дозволяє отримати 180Вт при ціні в $180 за 1м² ", – резюмує Павло.

За словами винахідника, перший тестовий об'єкт було змонтовано на сільській амбулаторії в Харківській області. У серійне виробництво "сонячна черепиця" може відправитися вже навесні 2020 року.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Україні на підприємстві "Квазар" в Києві створюють вітчизняні сонячні панелі.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Сонячні панелі
Місце
Україна Миколаїв
Теги
Green Oboz відновлювальна енергія Альтернативна енергетика
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