Политики все чаще эксплуатируют тему защиты окружающей среды, – эколог

Избирательные кампании в Украине превращаются в конкурс обещаний. При этом наряду с популистскими лозунгами вроде поднятия зарплаты и снижения коммуналки политики все чаще эксплуатируют тему защиты окружающей среды. Об этом в эфире 24 канала заявил вице-президент "Профессиональной ассоциации экологов" Валентин Щербина.

"Это явление не новое. Сколько существует избирательный процесс, столько и существует тема манипуляций. Политики, как правило, обещают повысить жизненный уровень и уровень безопасности. Поскольку экологическая безопасность – это часть общей безопасности населения, то и в этой сфере есть и обещания, и откровенный непрофессионализм, и манипуляции, которые имеют основание – повышение уровня доверия к политику", – отметил Щербина.

Поэтому эксперты, накануне местных выборов, призывают украинцев не поддаваться манипуляциям. И доверять поступкам, а не обещаниям.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что профессиональные экологи выступили с призывом к политикам и общественным активиста мне использовать тему экологии для пиара или заработка, поскольку последствия от подобных манипуляций для страны будут катастрофическими.

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